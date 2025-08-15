Advertisement

لبنان

"التقدمي" يطالب بالشفافية والمساعدات وإعادة البناء في السويداء

Lebanon 24
15-08-2025 | 08:53
A-
A+
Doc-P-1405070-638908709376108744.jpg
Doc-P-1405070-638908709376108744.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 
أصدر الحزب التقدمي الاشتراكي بياناً، أوضح فيه موقفه من الأحداث الأخيرة في سوريا، مؤكداً موقفه الثابت الذي سبق أن عبّر عنه في أكثر من مناسبة، والهادف إلى الخروج من الأزمة السورية عبر خارطة طريق واضحة.
Advertisement

وشدد الحزب على ضرورة إحقاق العدالة لضحايا الجرائم المرتكبة، أياً كان مرتكبها، عبر تحقيق دولي شفاف يكشف الحقائق ويوقع أقسى العقوبات على المسؤولين، مع إطلاق جميع المخطوفين والكشف عن مصير المفقودين، بما يعيد اللحمة بين أبناء الشعب السوري ويبني ثقة المواطنين بالدولة ويحد من التدهور المستمر.

كما دعا البيان إلى إيصال المساعدات العاجلة إلى أهالي السويداء وفتح كل سبل التواصل معهم، واستمرار توفير الخدمات الأساسية. وأكد الحزب على ضرورة إطلاق مشروع شامل لإعادة إعمار المحافظة يتجاوز المساعدات الطارئة، ويعيد بناء البنية التحتية، ويعوض المواطنين عن خسائرهم، ويعيد انتظام الحياة الاقتصادية بالتنسيق مع الحكومة السورية، مع دعم ورعاية من الدول العربية والإقليمية المعنية باستقرار سوريا ووحدتها.

وأشار الحزب إلى أن نتائج التحقيق الدولي يجب أن تمهّد لفتح حوار مسؤول وعقلاني بين مختلف مكونات السويداء، وبينهم وبين محيطهم الطبيعي والحكومة السورية، وصولاً إلى مصالحة شاملة تضمن وحدة سوريا في إطار دولة جامعة وعادلة، وتتيح مشاركة أبناء المحافظة الفاعلة في بناء سوريا الجديدة. وشدد البيان على أن هذا المسار يحتاج إلى رعاية عربية وإقليمية بعيدة عن مصالح الأطراف التي تعمل لأهدافها الخاصة على تفتيت سوريا وإثارة الفوضى.

واختتم الحزب بالإشارة إلى استمرار اتصالاته مع جميع الأطراف المعنية داخل سوريا وخارجها، لا سيما الدول الإقليمية والعربية الداعمة لوحدة واستقرار سوريا، لضمان تفاهمات واضحة تحفظ سلامة ومستقبل البلاد وشعبها، وخصوصاً أهالي السويداء.
 
مواضيع ذات صلة
"التقدمي الاشتراكي" يجري اتصالات لتهدئة الأوضاع في السويداء وتفادي إراقة الدماء
lebanon 24
15/08/2025 18:14:13 Lebanon 24 Lebanon 24
"التقدمي" يدين الاعتداءات في السويداء: لا تسهم بالوصول الى الحل السياسي المطلوب
lebanon 24
15/08/2025 18:14:13 Lebanon 24 Lebanon 24
"التقدمي": للتهدئة الفورية في السويداء والتمسك بسيادة واستقرار سوريا
lebanon 24
15/08/2025 18:14:13 Lebanon 24 Lebanon 24
"التقدمي" يدعو للتهدئة الفورية في السويداء
lebanon 24
15/08/2025 18:14:13 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
10:40 | 2025-08-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:30 | 2025-08-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:24 | 2025-08-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:20 | 2025-08-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:01 | 2025-08-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:40 | 2025-08-15
10:30 | 2025-08-15
10:24 | 2025-08-15
10:20 | 2025-08-15
10:01 | 2025-08-15
10:01 | 2025-08-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24