لبنان

"تحذير للحكومة".. ماذا قالت مصادر مقربة من "الحزب" عن خطاب قاسم؟

Lebanon 24
15-08-2025 | 15:13
نقلت قناة "الجديد" عن مصادر مقربة من "حزب الله" قولها إن موقف الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم، اليوم الجمعة، كان لتحذير الحكومة من تنفيذ كل "المطالب الإسرائيلية" قبل حصول الانسحاب ووقف العدوان الإسرائيليّ على لبنان.
ودعت المصادر عينها إلى "قراءة خطاب قاسم جيداً الذي اشترط الإنسحاب الإسرائيلي ووقف العدوان"، مشيرة إلى أن "أمين عام حزب الله لم يُقفل الباب على مبدأ حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية".
 
بدورها، قالت مصادر دبلوماسية غربية عبر "الجديد" إنه "على الحزب أن يفهم أنه خسر الحرب ولا يستطيع أن يفرض شروطه لوقفها"، وأضافت: "على لبنان أن يلتزم بالأجندة الدولية لحصوله على الدعم واستعادة عافيته".
 
