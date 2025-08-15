"تحذير للحكومة".. ماذا قالت مصادر مقربة من "الحزب" عن خطاب قاسم؟

نقلت قناة "الجديد" عن مصادر مقربة من " " قولها إن موقف لـ"حزب الله" الشيخ ، اليوم الجمعة، كان لتحذير الحكومة من تنفيذ كل "المطالب " قبل حصول الانسحاب ووقف العدوان الإسرائيليّ على .

ودعت المصادر عينها إلى "قراءة خطاب جيداً الذي اشترط الإنسحاب ووقف العدوان"، مشيرة إلى أن "أمين عام حزب الله لم يُقفل الباب على مبدأ حصر السلاح بيد ".

بدورها، قالت مصادر دبلوماسية غربية عبر "الجديد" إنه "على الحزب أن يفهم أنه خسر الحرب ولا يستطيع أن يفرض شروطه لوقفها"، وأضافت: "على لبنان أن يلتزم بالأجندة الدولية لحصوله على الدعم واستعادة عافيته".