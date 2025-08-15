Advertisement

لبنان

خبر سار عن "الإنترنت" في لبنان.. ما الجديد؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
15-08-2025 | 13:46
في ظل تزايد الاعتماد على الإنترنت في مختلف نواحي الحياة، بات من الطبيعي أن يرتفع استهلاك البيانات، خصوصاً مع تطور المحتوى الرقمي وارتفاع جودته، وازدياد مدة استخدام الهاتف الخلوي التي تصل لدى بعض المستخدمين إلى أكثر من 12 ساعة يومياً، أي أن الفرد بات يقضي أكثر من نصف يومه على هاتفه الخلوي.
أرقام لافتة نشرتها شركة "ألفا" في معرض الإعلان عن باقات انترنت جديدة أطلقتها للخطوط المسبقة الدفع والثابتة، منها مثلاً أن التطبيقات التي تعتمد على الفيديو مثل "تيك توك" و "فيسبوك" و"انستغرام" تستحوذ على أكثر من نصف استهلاك الداتا، مع ميل متزايد للمشتركين الى مشاهدة الفيديو بجودة أعلى HD.
 
ومن المعلوم أن تطور سرعات الإنترنت والتكنولوجيا، إضافة إلى استخدام الهواتف الحديثة، يؤدي بطبيعة الحال إلى زيادة الاستهلاك. مع هذا، يعتمد عدد كبير من المشتركين حالياً على تجديد الباقات شهرياً بشكل متكرر أو شراء بيانات إضافية لأن حجم الباقة لا يكفي حجم الإستهلاك.
 
ومن بين الخيارات الجديدة لمشتركي الخطوط الثابتة باقة 25GB المستحدثة، وهي الحل الأمثل لمشتركي باقة 10GB الذين يضطر أكثر من نصفهم إلى تجديدها على شبكة ألفا قبل نهاية الشهر. وبمقارنة السعر بين الباقتين، يتبين أن سعر الجيغابايت انخفض بنسبة 47%. أما مشتركو الخطوط المسبقة الدفع، فبإمكانهم مثلا رفع باقتهم من 500MB إلى 1GB الجديدة، من دون أي تعديل في السعر ( 3.5 دولار) وهي باقة ملائمة لذوي الدخل المحدود.
 
عملية الإنتقال الى الباقات الجديدة كان موعدها الثلاثاء لمشتركي الخطوط المسبقة الدفع، حيث أضافت الشركة سعة انترنت اضافية على الباقات الحالية مجاناً وبشكل نسبي أول مرة. أما مشتركو الخطوط الثابتة، فسيُطبق التعديل على باقاتهم خلال دورة الفاتورة المقبلة، باستثناء بعض الباقات التي سيتم الانتقال إليها بعد ثلاثة أشهر.
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
خاص "لبنان 24"

