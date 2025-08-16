لاريجاني طلب ولم يلق جوابا

Advertisement

قالت مصادر ديبلوماسية إن الامين العام لمجلس الامن القومي الايراني علي لاريجاني ، كاشف المسؤولين اللبنانيين الذين التقاهم بامكانية اعادة السماح للطيران بالهبوط في مطار لتأمين حركة التنقل بين وايران .واشارت الى ان لاريجاني انتظر الحصول على جواب ايجابي من محدثيه ، لكنه لم يحصل على الجواب المنتظر .معلوم ان لبنان منع الطيران الإيراني من الهبوط في بعد تهديدات اسرائيلية بقصف المطار وتوقف الملاحة الجوية فيه كلياً وذلك بالتزامن مع "نصائح" أميركية بأخذ التهديد الاسرائيلي على محمل الجد .