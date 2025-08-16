Advertisement

لبنان

لاريجاني طلب ولم يلق جوابا

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
16-08-2025
قالت مصادر ديبلوماسية إن الامين العام لمجلس الامن القومي الايراني علي لاريجاني ، كاشف المسؤولين اللبنانيين الذين التقاهم بامكانية اعادة السماح للطيران الإيراني بالهبوط في مطار رفيق الحريري الدولي لتأمين حركة التنقل بين لبنان وايران . 
واشارت الى ان لاريجاني انتظر الحصول على جواب ايجابي من محدثيه ، لكنه لم يحصل على الجواب المنتظر .
معلوم ان لبنان منع الطيران الإيراني من الهبوط في بيروت بعد تهديدات اسرائيلية  بقصف المطار  وتوقف الملاحة الجوية فيه كلياً وذلك بالتزامن مع "نصائح"  أميركية بأخذ التهديد الاسرائيلي على محمل الجد .
 
المصدر: لبنان 24
لبنان

خاص

رادار لبنان24

"خاص لبنان24"

