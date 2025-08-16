Advertisement

لبنان

وزير الزراعة استقبل السفير الصيني.. وهذا ما اتم بحثه

Lebanon 24
16-08-2025 | 02:04
A-
A+
Doc-P-1405306-638909320057995594.png
Doc-P-1405306-638909320057995594.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 استقبل وزير الزراعة نزار هاني في مكتبه، السفير الصيني في لبنان تشن تشواندونغ، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات حماية الموارد الطبيعية، ودعم القطاع الزراعي اللبناني.
Advertisement

تركّز اللقاء على التعاون في مجال مكافحة حرائق الغابات، من خلال توفير الدعم اللوجستي والتقني لحراس الغابات، وتأمين معدات متطورة لرصد الحرائق والتدخل السريع، بما في ذلك إمكانية تزويد الوزارة بطائرات مسيّرة (درون) مخصّصة لعمليات الرش والمراقبة، والتي يمكن استخدامها أيضًا في مكافحة مرض الصنوبر الذي يهدد هذا المورد الحرج الهام.

كما تناول البحث التكيّف مع تحديات التغيّر المناخي، واعتماد الزراعات الذكية والمستدامة التي تسهم في ترشيد استخدام الموارد وتحسين الإنتاجية.

وشدد الجانبان على أهمية بناء قدرات المزارعين اللبنانيين عبر برامج تدريبية مشتركة، وتبادل الخبرات والتقنيات الحديثة، بما ينعكس إيجابًا على الأمن الغذائي والتنمية الريفية.

وأكد الوزير هاني خلال اللقاء أن الصين شريك أساسي للبنان في مجالات التنمية الزراعية والحفاظ على البيئة، مشيرًا إلى تطلّع الوزارة إلى تطوير مشاريع مشتركة تعود بالنفع على المزارعين والمجتمعات المحلية. من جهته، أعرب السفير الصيني عن استعداد بلاده لمواصلة دعم لبنان في مختلف المجالات الزراعية والبيئية.
مواضيع ذات صلة
عربيد استقبل سفير العراق.. وهذا ما تم بحثه
lebanon 24
16/08/2025 10:17:41 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي استقبل المدير العام لوزارة الزراعة.. وهذا ما تم بحثه
lebanon 24
16/08/2025 10:17:41 Lebanon 24 Lebanon 24
مطر استقبل السفير السعودي.. هذا ما تمّ بحثه
lebanon 24
16/08/2025 10:17:41 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الزراعة استقبل وزير الدفاع وبحثا في دعم الإنتاج الوطني
lebanon 24
16/08/2025 10:17:41 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:30 | 2025-08-16
03:00 | 2025-08-16
02:45 | 2025-08-16
02:15 | 2025-08-16
02:02 | 2025-08-16
02:00 | 2025-08-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24