Advertisement

لبنان

قضى على اشجار حرشية.. حريق كبير بين جزين ونيحا

Lebanon 24
16-08-2025 | 03:57
A-
A+
Doc-P-1405340-638909387507416678.jpg
Doc-P-1405340-638909387507416678.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شب حريق كبير في المنطقة الواقعة بين جزين ونيحا - في محلة عين بونجم وقد قضى الحريق على اشجار حرشية، ونظرا لسرعة الرياح فان النيران تتجه لجهة خراج بلدة نيحا، فيما تدخل الدفاع المدني محاولا السيطرة وعدم تمدد النيران.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قضى مساحة واسعة من الأشجار.. حريق كبير في راشيا الفخار
lebanon 24
16/08/2025 12:36:27 Lebanon 24 Lebanon 24
حريق ضخم يلتهم أشجار الزيتون والأعشاب في بلدة عزة
lebanon 24
16/08/2025 12:36:27 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصور.. حريق كبير بين بلدتين في الجنوب
lebanon 24
16/08/2025 12:36:27 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو... حريق كبير بين بلدتيّ تول والدوير
lebanon 24
16/08/2025 12:36:27 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:13 | 2025-08-16
05:01 | 2025-08-16
05:00 | 2025-08-16
04:50 | 2025-08-16
04:49 | 2025-08-16
04:45 | 2025-08-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24