قضى على اشجار حرشية.. حريق كبير بين جزين ونيحا

شب حريق كبير في المنطقة الواقعة بين ونيحا - في محلة عين وقد قضى الحريق على اشجار حرشية، ونظرا لسرعة الرياح فان النيران تتجه لجهة خراج بلدة نيحا، فيما تدخل الدفاع المدني محاولا السيطرة وعدم تمدد النيران.

