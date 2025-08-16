Advertisement

لبنان

في بلدة راميا… هذا ما فعلته محلّقة إسرائيلية

Lebanon 24
16-08-2025 | 07:04
A-
A+
Doc-P-1405404-638909500726071248.png
Doc-P-1405404-638909500726071248.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ألقت محلّقة اسرائيلية، صباح اليوم السبت، قنبلة صوتية على بلدة راميا دون وقوع اصابات.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": محلّقة معادية ألقت قنبلة باتجاه بلدة راميا
lebanon 24
16/08/2025 22:35:42 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": محلقة اسرائيلية القت قنبلة على محلقة سقطت صباحا في بلدة كفرشوبا
lebanon 24
16/08/2025 22:35:42 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": محلقة اسرائيلية ألقت قنبلة في بلدة عيتا الشعب بالقرب من جبانة البلدة
lebanon 24
16/08/2025 22:35:42 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": محلقة اسرائيلية تلقي قنبلة صوتية على بلدة الضهيرة من دون وقوع اصابات
lebanon 24
16/08/2025 22:35:42 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:23 | 2025-08-16
15:14 | 2025-08-16
15:07 | 2025-08-16
15:02 | 2025-08-16
14:32 | 2025-08-16
14:26 | 2025-08-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24