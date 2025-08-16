النائب جنبلاط يواصل لقاءاته مع الوفود الأهليه والبلدية لمناقشة المشاريع والخدمات

تابع رئيس ، النائب تيمور ، اليوم السبت في قصر المختارة، متابعة المتعلقة باحتياجات القرى والبلدات على الصعد الإنمائية والاجتماعية والحياتية والخدماتية، خلال لقاءاته مع وفود أهلية تضم رجال دين ومشايخ وفاعليات ووجهاء، بالإضافة إلى ممثلي المجالس البلدية والاختيارية.

ومن ابرز الوفود التي التقاها، وفد من المجلسين البلدي والاختياري في بيت الدين، تحدث باسمه رئيس البلدية عبده كرم والمختار مارون غياض، وآخر من الفاعليات والمجلس البلدي في مكسي (البقاع الأوسط) وتحدث باسمه رئيس البلدية عماد الميس ونائب الرئيس الياس البشعلاني مع فرع الحزب التقدمي في البلدة، من دير قوبل ضم برئاسة عماد يونس والذي تحدث باسم الوفد، بر الياس (البقاع) ضم المجلس البلدي برئاسة د. رضا الميس والذي تحدث ونائب الرئيس الحاج ايمن حبش خلال الزيارة.





كما التقى جنبلاط وفدا كبيرا من بلدة كفرفاقود الشوف، ضم مشايخ وفاعليات واهالٍ، تحدث باسمه رئيس البلدية مروان زهر الدين، شاكرا مساهمات جنبلاط، طالب بأشغال متعلقة بالبنى التحتية الاساسية للبلدة. كما التقى وفدا حاشدا من بلدة دير بابا الشوف، ضم مشايخ وفاعليات واهالٍ، اضافة إلى المجلسين البلدي والاختياري، لشكره على دعم البلدة، والمطالبة بمشاريع ملحّة وجب تنفيذها قبل فصل الشتاء، ومن بينها تأهيل الطريق الحيوي، اضافة الى معالجة مشكلة شحّ المياه، وتحدث باسم الوفد رئيس البلدية ربيع طربيه والمختار رامز مساعد،. والتقى وفدا من بلدة المطلة الشوف ضم المجلسين البلدي والاختياري، وتحدث باسمه رئيس البلدية الان عيد والمختار فارس عيد.





ومن الوفود التي التقاها النائب جنبلاط ايضا، من بلدة الورهانية الشوف ضم المجلسين البلدي والاختياري وفاعليات وأهالٍ، وتحدث باسمه رئيس البلدية رضا غانم والمختار الشيخ حسن غانم، عن أمور تخص البلدة. واستقبل وفدا أهليا واجتماعيا من بلدة المشرفة وتحدث باسمه رئيس البلدية عدنان الحكيم، بخصوص بعض المطالب للأهالي والبلدة. ووفدا أهليا واجتماعيا من كفرحيم الشوف، عرض له رئيس البلدية فارس غنّام مطالب متعلقة باحتياجات البلدة والاهالي.





واستمع النائب جنبلاط الى مطالب عائلية من آل ابو سعيد في شويا (حاصبيا)، وعائلة حسن الفليطي في عرسال، ومشترك من بعض عائلات مدينة الشويفات.





والتقى النائب جنبلاط وفدا من "لجنة مهرجانات اقليم الخروب" و"تجمع شباب داريا"، لدعوته إلى افتتاح مهرجان الاقليم الرابع (مهرجان السنديانة الثامن)، 23 الجاري في داريا. ووفدا من منظمة الشباب التقدمي - مكتب اقليم الخروب، لطلب رعاية نشاط ومهرجان للمنظمة 24 الجاري في المنطقة. ووفدا من "منظمة ACS" ونادي "غولد جيم عاليه"، لدعوته إلى نشاط "بطولة في الكينك بوكسينغ" 30 الجاري في مدينة عاليه، وقدم له هدية تذكارية.





وتلقى جنبلاط سلسلة مراجعات من رؤساء اتحادات بلدية ورؤساء بلديات، ضمن سياق متابعة تنفيذ المشاريع وتلبية الاحتياجات الأساسية للقرى، ومن زوّار وفود من مغتربات والسياح، للاطلاع على أقسامه التاريخية والتراثية ومكتبته. وشارك في عدد من اللقاءات النائبان اكرم شهيب وفيصل الصايغ وامين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر.