لبنان

"صراع الآلهة ما بيخلص".. باسيل: "الله كبير"

Lebanon 24
17-08-2025 | 03:01
كتب النائب جبران باسيل عبر حسابه على منصة "أكس": "لبنان محاط بأنظمة متطرفة دينياً، واحد يريد "اسرائيل الكبرى" والتاني يريد "سوريا الكبرى". جارين طامعين بارضنا وغيرهم طامع بقرارنا، وفي ناس منا متنازلين براً، وبحراً لجيراننا الأربعة، ومتنازلين ولاءً! نحنا بدّنا "لبنان الكبير"، معتدل ومتعدّد... صراع الآلهة ما بيخلص، بس "الله كبير".
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24