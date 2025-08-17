Advertisement

لبنان

الرئيس عون: رسالة لبنان واضحة وهي عدم تدخل إيران في الشؤون اللبنانية

17-08-2025
أكد رئيس الجمهوريّة العماد جوزاف عون، أنّ "رسالة لبنان واضحة وهي عدم تدخل إيران في الشؤون اللبنانية".
Advertisement
 
 
وقال عون لـ"العربية" إنّه "أبلغ أمين عام مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني أنّ العلاقات بين البلدين يجب أن تكون قائمة على الإحترام وعدم التدخل في شؤون الآخرين".
