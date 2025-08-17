الرئيس عون: رسالة لبنان واضحة وهي عدم تدخل إيران في الشؤون اللبنانية

أكد رئيس الجمهوريّة ، أنّ "رسالة واضحة وهي عدم تدخل في الشؤون ".

وقال عون لـ"العربية" إنّه "أبلغ أمين عام علي لاريجاني أنّ العلاقات بين البلدين يجب أن تكون قائمة على الإحترام وعدم التدخل في شؤون الآخرين".