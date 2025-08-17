Advertisement

لبنان

شيخ العقل: جنبلاط شريك أصيل في الدفاع عن الهوية والتاريخ

Lebanon 24
17-08-2025 | 11:10
A-
A+
Doc-P-1405766-638910517461870237.jpg
Doc-P-1405766-638910517461870237.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أشار شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز في لبنان، الشيخ الدكتور سامي أبي المنى، بعد التشاور مع عدد من مشايخ الأعيان الثقات، إلى أنّ الواجب الديني والوطني والقومي يفرض على عقلاء السويداء مواجهة كل المخططات الرامية إلى اقتلاع الهوية العربية الإسلامية للموحدين الدروز، ومحاولات نسف تاريخهم النضالي المشرّف في مواجهة الاستعمار ومشاريع الانفصال.
Advertisement
 
وأضاف أبي المنى، وفق بيان صادر عن مشيخة العقل لطائفة الموحدين الدروز في لبنان: "صحيح ان الجرح عميق ومؤلم، وان الدولة الجديدة لم تثبت جدارتها في حفظ شعبها وصيانة تنوعه، ومع تحميلها المسؤولية الكبرى في ما حصل، لكننا نؤكد أن العلاج لا يكون بالانحراف عن نهج السلف وتضليل الخلف، بل يكون بالإصرار على تصحيح الخلل من قبل الدولة، والعمل على تأكيد الالتصاق بالوطن من قبل أبناء الجبل، والمطالبة بالرعاية العربية والإسلامية والدولية الجدية والمسؤولة". 

 ورأى أن "الهوية ليست سلعة للبيع أو للمقايضة، وجبل العرب، كما جبل لبنان، غنيٌّ بتاريخه وتراثه الوطني، ولن يقبل بغير الإسلام ديناً، وبغير التوحيد مسلكاً ومنهجاً، وبغير العروبة انتماءً وعمقاً وسنداً، وتلك هي حقيقة المعروفيين الأوفياء ووصية الأجداد الشرفاء، وهذه هي مواقفنا ومواقف الزعيم وليد بك جنبلاط الثابتة منذ البداية، لم ولن تتغير، وهي أبعد ما تكون عن خيانة التاريخ والهوية، كما تجهد بعض الأصوات المضلِّلة أو المضلَّلة لتصويرها عن جهلٍ متمادٍ أو حقدٍ دفين، وقد أضاع بعضها البوصلة وخان التاريخ والهوية". 

وتابع البيان: "إننا بالمقابل، ومن منطلق اعتزازنا بتاريخ الجبل الأشمّ وحرصنا على سلامته ومستقبله، نقول: احذروا من خيانة جبل سلطان باشا الأطرش، جبل المشايخ الأجلاء الأوائل والقادة الأفذاذ الأصائل والمجاهدين الأحرار والشهداء الأبرار، ولتبق دماءُ المغدورين والمقاومين ومشاهد الهمجية والقتل والحرق والتدمير وانتهاك الكرامات حافزاً لأهلنا في السويداء للمزيد من الإصرار على هويتهم الأصيلة، وعلى وحدة بلادهم، وعلى حقهم المقدس في الشراكة الوطنية والعيش الآمن الكريم، لا في الانزلاق الى زاوية التقوقع القاتل، ولا في الانجذاب الى حيث تُرسم خرائط التفتيت والشرذمة". 

وختم أبي المنى قائلا: "تلك هي البطولة الحقيقية، لا سواها، فكونوا الأبطال الحقيقيين".
مواضيع ذات صلة
شيخ العقل: الانسلاخ عن المحيط العربي والاسلامي والتاريخ والهوية غير مقبول
lebanon 24
17/08/2025 22:00:35 Lebanon 24 Lebanon 24
شيخ العقل: جنبلاط هو القائد الأجدر بمخاطبة العالم
lebanon 24
17/08/2025 22:00:35 Lebanon 24 Lebanon 24
شيخ العقل التقى جنبلاط وأبو فاعور وزار فضل الله معزّياً
lebanon 24
17/08/2025 22:00:35 Lebanon 24 Lebanon 24
شيخ العقل زار جنبلاط وعقد اجتماعات عمل في دار الطائفة
lebanon 24
17/08/2025 22:00:35 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:00 | 2025-08-17
13:57 | 2025-08-17
13:55 | 2025-08-17
13:32 | 2025-08-17
13:20 | 2025-08-17
13:10 | 2025-08-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24