لبنان

مسلحون تسللوا عبر الحدود الشرقية وتعزيزات للجيش

Lebanon 24
17-08-2025 | 11:52
علم "لبنان 24" ان عملية تسلل من قبل مسلحين من الجهة السورية باتجاه الأراضي اللبنانية جرت قبل ظهر اليوم ووصل المسلحون إلى مرتفعات كفرزبد وقوسايا ثم عادوا ادراجهم إلى الداخل السوري.
ووفق المعلومات فقد وصلت تعزيزات كبيرة من الجيش  إلى المنطقة وعملت على الانتشار في المكان لمنع حدوث أي عمليات مشابهة.
 
