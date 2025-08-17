مسلحون تسللوا عبر الحدود الشرقية وتعزيزات للجيش

Advertisement

علم " " ان عملية تسلل من قبل مسلحين من الجهة باتجاه الأراضي جرت قبل ظهر اليوم ووصل المسلحون إلى مرتفعات كفرزبد وقوسايا ثم عادوا ادراجهم إلى الداخل السوري.ووفق المعلومات فقد وصلت تعزيزات كبيرة من الجيش إلى المنطقة وعملت على الانتشار في المكان لمنع حدوث أي عمليات مشابهة.