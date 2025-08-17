Advertisement

لبنان

عن حصول حرب أهلية.. ماذا قال بري؟

Lebanon 24
17-08-2025 | 12:45
شدد رئيس المجلس النواب نبيه بري أن "لا خوف من حرب أهلية أو أي تهديد للسلم الداخلي".
وأضاف بري في حديث لقناة "العربية" أن "أي قرار يتعلق بحزب الله لا يمكن تطبيقه طالما أن إسرائيل ترفض تنفيذ التزاماتها"، مشدداً على أن "حزب الله لم يطلق أي رصاصة منذ وقف النار، في حين تستمر إسرائيل في ضرباتها".
 
 
وأوضح أنه "ليس لديه أي شيء يطرحه على المبعوث الأميركي في الوقت الحالي، لكنه سيستمع إلى رؤيته بشأن كيفية نزع سلاح حزب الله"، مؤكداً ضرورة "الحوار حول قرار حصر السلاح بيد الدولة وليس بالطريقة المطروحة".
فيديو
