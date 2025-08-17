الحاج حسن: الحكومة لم تبسط سيادتها بعد في البقاع أو في الجنوب

Advertisement

انتقد النائب ، غياب دور تجاه نحو 4500 عائلة لبنانية هجّرت من أملاكها في وتعيش أوضاع النزوح في الداخل اللبناني بلا أي رعاية أو حقوق، معتبرًا أن الدولة لم تبسط سيادتها الكاملة بعد، سواء في أو في الجنوب.وأشار خلال مشاركته في ذكرى مرور أسبوع على استشهاد الشاب خضر حسن، إلى أن الحكومة انقلبت على خطاب القسم والبيان الوزاري في جلستي 5 و7 آب، حين وضعت استراتيجية الأمن الوطني قبل أولويات تحرير الأرض، ملف الأسرى، ، ووقف الاعتداءات. وذكّر بأن انطلقت منذ عام 1978 نتيجة غياب الدولة عن حماية الأرض والشعب، واستمر هذا الدور حتى التحرير عام 2000.واستنكرالحاج حسن اعتماد الحكومة على ورقة الموفد الأميركي توم برّاك، واصفاً إياها بأنها إملاءات أميركية وعربية، حتى في الشكل والمضمون، مؤكداً أن هذه السياسات لا تعكس مصالح اللبنانيين ولا تحمي حقوقهم.وختم كلمته بالتأكيد على ضرورة تحمّل مسؤولياتها تجاه أبناء المنطقة وحماية العشائر من الاعتداءات المتكررة، محذراً من أن العشائر التي تراهن على الدولة ليست عاجزة عن الدفاع عن كرامتها وحقوقها، خصوصاً في ظل تصاعد التهديدات من جهات مسلحة في الجانب السوري.