28
o
بيروت
29
o
طرابلس
27
o
صور
28
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
22
o
النبطية
22
o
زحلة
22
o
بعلبك
15
o
بشري
25
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
الحاج حسن: الحكومة لم تبسط سيادتها بعد في البقاع أو في الجنوب
Lebanon 24
17-08-2025
|
13:57
A-
A+
photos
0
A+
A-
انتقد النائب
حسين الحاج حسن
، غياب دور
الحكومة اللبنانية
تجاه نحو 4500 عائلة لبنانية هجّرت من أملاكها في
ريف حمص
وتعيش أوضاع النزوح في الداخل اللبناني بلا أي رعاية أو حقوق، معتبرًا أن الدولة لم تبسط سيادتها الكاملة بعد، سواء في
البقاع
أو في الجنوب.
Advertisement
وأشار خلال مشاركته في ذكرى مرور أسبوع على استشهاد الشاب خضر
محمد الحاج
حسن، إلى أن الحكومة انقلبت على خطاب القسم والبيان الوزاري في جلستي 5 و7 آب، حين وضعت استراتيجية الأمن الوطني قبل أولويات تحرير الأرض، ملف الأسرى،
إعادة الإعمار
، ووقف الاعتداءات. وذكّر بأن
المقاومة
انطلقت منذ عام 1978 نتيجة غياب الدولة عن حماية الأرض والشعب، واستمر هذا الدور حتى التحرير عام 2000.
واستنكرالحاج حسن اعتماد الحكومة على ورقة الموفد الأميركي توم برّاك، واصفاً إياها بأنها إملاءات أميركية وعربية، حتى في الشكل والمضمون، مؤكداً أن هذه السياسات لا تعكس مصالح اللبنانيين ولا تحمي حقوقهم.
وختم كلمته بالتأكيد على ضرورة تحمّل
الدولة كامل
مسؤولياتها تجاه أبناء المنطقة وحماية العشائر من الاعتداءات المتكررة، محذراً من أن العشائر التي تراهن على الدولة ليست عاجزة عن الدفاع عن كرامتها وحقوقها، خصوصاً في ظل تصاعد التهديدات من جهات مسلحة في الجانب السوري.
مواضيع ذات صلة
قاسم: على الحكومة أن تبسط سيادتها بطرد إسرائيل وبمنع تواجد سلاحها على الأرض
Lebanon 24
قاسم: على الحكومة أن تبسط سيادتها بطرد إسرائيل وبمنع تواجد سلاحها على الأرض
18/08/2025 01:19:26
18/08/2025 01:19:26
Lebanon 24
Lebanon 24
الحاج حسن: اللجنة الخماسية لم تفعل شيئاً وإسرائيل لم تُطبق الـ1701
Lebanon 24
الحاج حسن: اللجنة الخماسية لم تفعل شيئاً وإسرائيل لم تُطبق الـ1701
18/08/2025 01:19:26
18/08/2025 01:19:26
Lebanon 24
Lebanon 24
الحاج حسن: في لبنان يريدون الإتيان بقروض ولكن من دون وجود أي رؤية أو خطط
Lebanon 24
الحاج حسن: في لبنان يريدون الإتيان بقروض ولكن من دون وجود أي رؤية أو خطط
18/08/2025 01:19:26
18/08/2025 01:19:26
Lebanon 24
Lebanon 24
الحاج حسن: عملية الإعمار لم تبدأ بسبب حصار دوليّ
Lebanon 24
الحاج حسن: عملية الإعمار لم تبدأ بسبب حصار دوليّ
18/08/2025 01:19:26
18/08/2025 01:19:26
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
لاريجاني: نقف مع الشعب اللبناني بلا شروط أو أوامر
Lebanon 24
لاريجاني: نقف مع الشعب اللبناني بلا شروط أو أوامر
16:34 | 2025-08-17
17/08/2025 04:34:05
Lebanon 24
Lebanon 24
عن أعداد الأسر المتضررة من العدوان.. هذا ما كشفته وزيرة "الشؤون"
Lebanon 24
عن أعداد الأسر المتضررة من العدوان.. هذا ما كشفته وزيرة "الشؤون"
16:27 | 2025-08-17
17/08/2025 04:27:29
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث سير مروّع عند مدخل صور.. وسقوط جرحى
Lebanon 24
حادث سير مروّع عند مدخل صور.. وسقوط جرحى
16:19 | 2025-08-17
17/08/2025 04:19:25
Lebanon 24
Lebanon 24
ندى كوسا ترفع اسم لبنان عالميًا.. حصدت هذا اللقب!
Lebanon 24
ندى كوسا ترفع اسم لبنان عالميًا.. حصدت هذا اللقب!
15:46 | 2025-08-17
17/08/2025 03:46:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد حريق سفينة في مرفأ بيروت.. بيان من الدفاع المدني
Lebanon 24
بعد حريق سفينة في مرفأ بيروت.. بيان من الدفاع المدني
15:26 | 2025-08-17
17/08/2025 03:26:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد 8 سنوات.. سلسلة جديدة للرتب والرواتب فهل ستُنصف موظفي القطاع العام؟
Lebanon 24
بعد 8 سنوات.. سلسلة جديدة للرتب والرواتب فهل ستُنصف موظفي القطاع العام؟
06:00 | 2025-08-17
17/08/2025 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رحيل مؤسس فينيسيا: قصة مهاجر لبناني حوّل الضيافة إلى فنّ
Lebanon 24
رحيل مؤسس فينيسيا: قصة مهاجر لبناني حوّل الضيافة إلى فنّ
09:30 | 2025-08-17
17/08/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين أعلنته ممثلة معروفة: إلى ان ألقاك يا ملاكنا الجميل
Lebanon 24
خبر حزين أعلنته ممثلة معروفة: إلى ان ألقاك يا ملاكنا الجميل
06:18 | 2025-08-17
17/08/2025 06:18:48
Lebanon 24
Lebanon 24
هجوم كبير... هذا ما يُخطّط له الجيش السوريّ
Lebanon 24
هجوم كبير... هذا ما يُخطّط له الجيش السوريّ
08:00 | 2025-08-17
17/08/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور... حادث سير مروّع بين 7 سيارات
Lebanon 24
بالصور... حادث سير مروّع بين 7 سيارات
07:27 | 2025-08-17
17/08/2025 07:27:22
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
16:34 | 2025-08-17
لاريجاني: نقف مع الشعب اللبناني بلا شروط أو أوامر
16:27 | 2025-08-17
عن أعداد الأسر المتضررة من العدوان.. هذا ما كشفته وزيرة "الشؤون"
16:19 | 2025-08-17
حادث سير مروّع عند مدخل صور.. وسقوط جرحى
15:46 | 2025-08-17
ندى كوسا ترفع اسم لبنان عالميًا.. حصدت هذا اللقب!
15:26 | 2025-08-17
بعد حريق سفينة في مرفأ بيروت.. بيان من الدفاع المدني
15:25 | 2025-08-17
بهاء الحريري: دولة المؤسسات هي الضمانة الوحيدة
فيديو
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
14:24 | 2025-08-16
18/08/2025 01:19:26
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
03:31 | 2025-08-14
18/08/2025 01:19:26
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
23:54 | 2025-08-13
18/08/2025 01:19:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24