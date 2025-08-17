Advertisement

لبنان

ندى كوسا ترفع اسم لبنان عالميًا.. حصدت هذا اللقب!

Lebanon 24
17-08-2025 | 15:46
A-
A+
Doc-P-1405865-638910682043673445.jpg
Doc-P-1405865-638910682043673445.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تألّقت ملكة جمال لبنان، ندى كوسا، بحصولها على لقب "المرأة المؤثرة والملهمة" خلال حفل توزيع جوائز المؤثرين العالميين لمنطقة البحر الأبيض المتوسط (WIBA Mediterranean)، تقديرًا لدورها الفعّال وتأثيرها الإيجابي في المجتمع.
Advertisement

ونشرت صفحة ملكة جمال العالم على إنستغرام صورة لندى كوسا من الحفل، معلقة: "مبروك لنَدى كوسا، ملكة جمال العالم لبنان وملكة جمال العالم الـ72، التي تأهلت إلى نصف النهائيات ضمن أفضل 20 وأفضل 5 على مستوى آسيا وأوقيانيا، بحصولها على جائزة WIBA العالمية، التي تحتفي بالرسالة والتأثير والإلهام. نحن فخورون بكِ، ندى!"

وعلّقت ندى كوسا على هذه الجائزة قائلة: "يشرفني أن أتلقى جائزة WIBA Mediterranean، تقدير يُكرّم الهدف والتأثير والأثر الإيجابي. ممتنة لهذه الرحلة ولكل من يؤمن بقوة استخدام صوته في الخير... هذه الجائزة أهديها إلى لبنان!"

يُذكر أنّ وزارة الصحة العامة اللبنانية أعلنت، بشخص وزيرها الدكتور ركان ناصر الدين، تعيين ندى كوسا سفيرة للصحة النفسية في لبنان، لتكون أول من يتولى هذا الدور رسميًا، في خطوة تهدف إلى تعزيز الوعي النفسي والصحة النفسية في المجتمع اللبناني.

وكانت ندى كوسا قد نجحت في التأهل إلى قائمة أفضل 5 متسابقات ضمن قارة آسيا وأوقيانيا في ملكة جمال العالم، بعد أن تأهلت سابقًا إلى قائمة الـTop 10، مؤكدة أنّ فوزها بلقب ملكة جمال العالم يشكل حلمًا تحقق للبنان، الذي لم يسبق له أن حصد هذا التتويج عالميًا. (اغاني اغاني)
مواضيع ذات صلة
ناصر الدين أعلن تعيين ملكة جمال لبنان ندى كوسا سفيرة للصحة النفسية
lebanon 24
18/08/2025 01:18:26 Lebanon 24 Lebanon 24
بايراقداريان: تكريم مستحق لرياضيين رفعوا اسم لبنان خارجيًا
lebanon 24
18/08/2025 01:18:26 Lebanon 24 Lebanon 24
لمناسبة مرور عام على انتخابها ملكة لجمال لبنان.. هكذا احتفلت ندى كوسا
lebanon 24
18/08/2025 01:18:26 Lebanon 24 Lebanon 24
الرياضي يهزم الحكمة في غزير ويقترب من اللقب اللبناني
lebanon 24
18/08/2025 01:18:26 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

المرأة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:34 | 2025-08-17
16:27 | 2025-08-17
16:19 | 2025-08-17
15:26 | 2025-08-17
15:25 | 2025-08-17
15:20 | 2025-08-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24