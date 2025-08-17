ندى كوسا ترفع اسم لبنان عالميًا.. حصدت هذا اللقب!

Advertisement

تألّقت ، ندى كوسا، بحصولها على لقب "المرأة المؤثرة والملهمة" خلال حفل توزيع جوائز المؤثرين العالميين لمنطقة (WIBA Mediterranean)، تقديرًا لدورها الفعّال وتأثيرها الإيجابي في المجتمع.ونشرت صفحة العالم على إنستغرام صورة لندى كوسا من الحفل، معلقة: "مبروك لنَدى كوسا، ملكة جمال العالم وملكة جمال العالم الـ72، التي تأهلت إلى نصف النهائيات ضمن أفضل 20 وأفضل 5 على مستوى وأوقيانيا، بحصولها على جائزة WIBA العالمية، التي تحتفي بالرسالة والتأثير والإلهام. نحن فخورون بكِ، ندى!"وعلّقت ندى كوسا على هذه الجائزة قائلة: "يشرفني أن أتلقى جائزة WIBA Mediterranean، تقدير يُكرّم الهدف والتأثير والأثر الإيجابي. ممتنة لهذه الرحلة ولكل من يؤمن بقوة استخدام صوته في الخير... هذه الجائزة أهديها إلى لبنان!"يُذكر أنّ أعلنت، بشخص وزيرها الدكتور ركان ، تعيين ندى كوسا سفيرة للصحة النفسية في لبنان، لتكون أول من يتولى هذا الدور رسميًا، في خطوة تهدف إلى تعزيز الوعي النفسي والصحة النفسية في .وكانت ندى كوسا قد نجحت في التأهل إلى قائمة أفضل 5 متسابقات ضمن قارة آسيا وأوقيانيا في ملكة جمال العالم، بعد أن تأهلت سابقًا إلى قائمة الـTop 10، مؤكدة أنّ فوزها بلقب ملكة جمال العالم يشكل حلمًا تحقق للبنان، الذي لم يسبق له أن حصد هذا التتويج عالميًا. (اغاني اغاني)