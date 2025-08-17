

وكانت انتشرت فيديوهات على يظهر فيها أشخاص سوريون يطالبون بالإفراج عن موقوفين في سجن رومية ويهددون بخطف عسكريين من لمبادلتهم بهم.

وعلم " " ان عملية تسلل من قبل مسلحين من الجهة السورية باتجاه الأراضي اللبنانية جرت قبل ظهر اليوم ووصل المسلحون إلى مرتفعات كفرزبد وقوسايا ثم عادوا ادراجهم إلى الداخل السوري.

انشغلت الأوساط بوثيقة الاتصال الصادرة عن قيادة الجيش والتي تبيَّن أنها صحيحة وفيها أن عناصر متطرفة في الأراضي الملاصقة للحدود مع ، تخطط لخطف عناصر من الجيش في والشمال، بهدف مبادلتهم بموقوفين إسلاميين في السجون .

وكتب مايز عبيد في" نداء الوطن":يعود التوتر مجددًا إلى الحدود الشمالية مع . الجيش اللبناني يستنفر وحداته على طول الحدود الشمالية وكذلك الشرقية في الأيام الأخيرة، وذلك بعد موجة التهديدات التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي باسم عشائر سورية، والتي لوّحت وتوعّدت باقتحام لبنان خلال 48 ساعة إذا لم يُطلق سراح الموقوفين السوريين في سجن رومية، بعد تشييع أسامة الجاعور في ريف القصير الذي كان موقوفًا في رومية. وعلم أيضًا أن الجيش يتخوّف من حصول حالات خطف لعناصره المنتشرة على الحدود مع سوريا، لمبادلتهم مع موقوفي رومية من السوريين. تعزز هذا الشعور بعد ورود معلومات لمخابرات الجيش بهذا الشأن، كُشف النقاب عنها السبت الماضي بالكشف عن وثيقة اتصال عممتها قيادة الجيش بهذا الخصوص، وطلبت فيها من وحداتها تعزيز إجراءات الحيطة والحذر.

ووفق المعلومات فإن القوّة الضاربة في الجيش اللبناني، داهمت في الأيام الأخيرة في مناطق مختلفة من وادي خالد، بحثًا عن خلايا على ارتباط بالداخل السوري، يعتقد الجيش أنها تقوم بالتحضير لعمل أمني ما داخل لبنان. بالمقابل طُلب إلى العناصر في المراكز الحدودية البقاء على أهبة الاستعداد. وعملت للأمن العام بالمثل، ورفعت بدورها مستوى الجاهزية، وعمّمت على عناصرها في المراكز الحدودية البقاء على كامل الاستعداد والحذر. وتضيف المصادر أن قيادة الجيش تحقق في معلومات سابقة، عن دخول عناصر عسكرية سورية إلى الأراضي اللبنانية واختطاف نازحين معارضين للنظام السوري الجديد. المعلومات الأمنية التي توافرت في الساعات الأخيرة لدى مديرية المخابرات في الجيش، دفعت إلى شعور عام لدى القيادة بأن الجيش على خط الاستهداف، ليس فقط من تهديدات عشائر سورية، إنما أيضًا من أن يستغلّ " " ما يجري، وتحريك مجموعات تابعة له سواء من الحدود اللبنانية أو من الجانب السوري للحدود، بهدف اختطاف عسكريين أو بافتعال إشكالات مع الجيش، لا سيما في فترات الليل، وتوريط الجيش بمعركة مع القوات السورية، في محاولة من "الحزب" لتأكيد موقفه الرافض لتسليم سلاحه للدولة اللبنانية، لوجود خطر على بيئته من سوريا الجديدة، كما ولتشتيت الأنظار عن مطالبة "الحزب" بتسليم سلاحه للدولة. إلى ذلك وفي السياق، أكد شهود أنه لم يُرصد في اليومين الأخيرين أي تحرك عسكري مشبوه أو يثير الشكوك من الجانب السوري للحدود.