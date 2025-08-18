30
لبنان
وزير في الحكومة: ما حدا ريّس علينا
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
18-08-2025
|
01:15
A-
A+
اشتكى عدد من الوزراء، في جلسة خاصة بحضور شخصية سياسية بارزة، من المسار الصدامي الذي يُفرض على
لبنان
ويتبناه حزب
مسيحي
بارز.
وأبدى الوزراء امتعاضهم من شعورهم بأنهم، من حيث لا يدرون، باتوا وكأنهم يسيرون تحت راية هذا الحزب وينخرطون في مشروعه بما يتعارض مع قناعاتهم.
وقال أحد الوزراء أنّ حصرية السلاح التي هي مطلب غالبية اللبنانيين لا تعني أن يصبح رئيس هذا الحزب "ريّس علينا كلنا."
المصدر:
لبنان 24
