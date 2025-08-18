Advertisement

لبنان

وزير في الحكومة: ما حدا ريّس علينا

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
18-08-2025 | 01:15
A-
A+
Doc-P-1405938-638911013508433300.jpg
Doc-P-1405938-638911013508433300.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اشتكى عدد من الوزراء، في جلسة خاصة بحضور شخصية سياسية بارزة، من المسار الصدامي الذي يُفرض على لبنان ويتبناه حزب مسيحي بارز. 
Advertisement
وأبدى الوزراء امتعاضهم من شعورهم بأنهم، من حيث لا يدرون، باتوا وكأنهم يسيرون تحت راية هذا الحزب وينخرطون في مشروعه بما يتعارض مع قناعاتهم.
وقال أحد الوزراء أنّ حصرية السلاح التي هي مطلب غالبية اللبنانيين لا تعني أن يصبح رئيس هذا الحزب "ريّس علينا كلنا."
 
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
"ما حدا يزايد علينا"... هذا ما قالته الزين عن الاستقالة من الحكومة
lebanon 24
18/08/2025 08:48:21 Lebanon 24 Lebanon 24
سيرين عبدالنور تنشر فيديو: "ان شالله ما يكون حدا صرلو شي"
lebanon 24
18/08/2025 08:48:21 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: علينا التوجه لانتخابات عامة لإنقاذ أنفسنا من هذه الحكومة المريبة
lebanon 24
18/08/2025 08:48:21 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير العدل: تهديد البعض بتدمير البلاد يضع حداً لمقولة "السلاح هو للدفاع عن لبنان"
lebanon 24
18/08/2025 08:48:21 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:45 | 2025-08-18
01:39 | 2025-08-18
01:30 | 2025-08-18
01:03 | 2025-08-18
01:00 | 2025-08-18
00:06 | 2025-08-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24