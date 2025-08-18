وزير في الحكومة: ما حدا ريّس علينا

Advertisement

اشتكى عدد من الوزراء، في جلسة خاصة بحضور شخصية سياسية بارزة، من المسار الصدامي الذي يُفرض على ويتبناه حزب بارز.وأبدى الوزراء امتعاضهم من شعورهم بأنهم، من حيث لا يدرون، باتوا وكأنهم يسيرون تحت راية هذا الحزب وينخرطون في مشروعه بما يتعارض مع قناعاتهم.وقال أحد الوزراء أنّ حصرية السلاح التي هي مطلب غالبية اللبنانيين لا تعني أن يصبح رئيس هذا الحزب "ريّس علينا كلنا."