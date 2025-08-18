Advertisement

لبنان

"الكتائب والقوات": تنسيق تام والعين على "العدد"

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
18-08-2025 | 01:30
Doc-P-1405941-638911015487546676.jpg
Doc-P-1405941-638911015487546676.jpg photos 0
قال مصدر حزبي إن تنسيقاً واسعاً بين حزبي"الكتائب اللبنانية" و"القوات اللبنانية" بدأ مؤخراً على أعلى المستويات في الشؤون السياسية والوزارية والحزبية، وبشكل خاص موضوع حصرية السلاح والإنتخابات النيابية المقبلة بالتحديد في بند إقتراع المغتربين. المصدر أشار الى أن التحالف الإنتخابي بين الحزبين في عدد من الأقضية حيث المصلحة المشتركة أصبح واقعاً وسيشكل زخما لـ"القوى السيادية" من أجل احداث موجة إنتخابية تحصد عددا  أكبر من النواب عما كان عليه الوضع في إنتخابات 2022 .
لبنان

خاص

رادار لبنان24

