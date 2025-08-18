"الكتائب والقوات": تنسيق تام والعين على "العدد"

Advertisement

قال مصدر حزبي إن تنسيقاً واسعاً بين حزبي" " و" " بدأ مؤخراً على أعلى المستويات في والوزارية والحزبية، وبشكل خاص موضوع حصرية السلاح والإنتخابات النيابية المقبلة بالتحديد في بند إقتراع المغتربين. المصدر أشار الى أن التحالف الإنتخابي بين الحزبين في عدد من الأقضية حيث المصلحة المشتركة أصبح واقعاً وسيشكل زخما لـ"القوى السيادية" من أجل احداث موجة إنتخابية تحصد عددا أكبر من النواب عما كان عليه الوضع في إنتخابات 2022 .