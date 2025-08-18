Advertisement

لبنان

انزعاج غربي من الشرع؟

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
18-08-2025 | 02:15
ذكرت مصادر سياسية أن عددًا من المسؤولين اللبنانيين سمعوا في الأسابيع الأخيرة تأكيدات من دبلوماسيين غربيين بأن الغضب من الرئيس السوري أحمد الشرع بلغ مستويات غير مسبوقة.
وأوضحت المصادر أن هذا التوتر لم يعد يقتصر على المطالبة بتقديم تنازلات في بعض الملفات، بل بدأ الحديث يدور في بعض العواصم الغربية عن ضرورة الذهاب نحو تغيير الحكم نفسه.
وأشارت المعلومات إلى أن هذا المزاج الجديد يعكس تحولًا في مقاربة الملف السوري، مع رصد تحركات واتصالات قد تمهّد لخطوات أكثر حدة في المرحلة المقبلة، ما يضع دمشق أمام ضغوط غير مسبوقة.
 
المصدر: لبنان 24
لبنان

خاص

رادار لبنان24

