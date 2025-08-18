انزعاج غربي من الشرع؟

Advertisement

ذكرت مصادر سياسية أن عددًا من المسؤولين اللبنانيين سمعوا في الأسابيع الأخيرة تأكيدات من دبلوماسيين غربيين بأن الغضب من الرئيس السوري بلغ مستويات غير مسبوقة.وأوضحت المصادر أن هذا التوتر لم يعد يقتصر على المطالبة بتقديم تنازلات في بعض الملفات، بل بدأ الحديث يدور في بعض العواصم الغربية عن ضرورة الذهاب نحو تغيير الحكم نفسه.وأشارت المعلومات إلى أن هذا المزاج الجديد يعكس تحولًا في مقاربة الملف السوري، مع رصد تحركات واتصالات قد تمهّد لخطوات أكثر حدة في المرحلة المقبلة، ما يضع أمام ضغوط غير مسبوقة.