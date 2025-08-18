Advertisement

لبنان

"موت" الطيران الشراعي في سماء لبنان... التنظيم هو الحلّ

زينة كرم - Zeina Karam

|
Lebanon 24
18-08-2025 | 02:30
A-
A+
Doc-P-1405949-638911025555780636.jpg
Doc-P-1405949-638911025555780636.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تتعدى مكانة لبنان السياحية في كونه جذاباً من ناحية المواقع الأثرية والمناظر الطبيعية الخلابة، إنما صيته الذائع في كونه مركزاً للأنشطة الرياضية ومن أبرزها رياضة الطيران الشراعي. إلا أن هذه الرياضة التي تجذب عشاق المغامرة من لبنان ومختلف أنحاء العالم، تحوّلت في الأشهر الأخيرة إلى مسلسل رعب بالنسبة للكثيرين.
Advertisement

كثرت في الآونة الأخيرة، حوادث سقوط سائقي طائرات شراعية توفي البعض بسببها، ما دفع بقوى الأمن الداخلي إلى ختم مدرج الطيران الشراعي في جونية بالشمع الأحمر بناءً على إشارة النيابة العامة المالية، ومنعت موقتاً ممارسة هذه الرياضة، في انتظار القرار القضائي بشأنها.

صحيح أن كل الرياضات تشهد حوادث متعددة، إلا أن بعضها خطير للغاية ويهدد أرواح ممارسيها. وفي لبنان، حيث الفساد ينخر كل القطاعات، لا بد من تنظيم النوادي التي تتيح ممارسة هذه الرياضة على وجه الخصوص.

فمن بين حوالي 14 نادٍ مرخّص من وزارة السياحة، هناك العديد من المراكز التي يمكن فيها ممارسة الطيران الشراعي، حيث لا تتم بالضرورة صيانة ومراقبة المعدات بشكل دوريّ، ولا حتى التثبّت من كفاءة المدربين.

من هنا، يتعيّن على المدرب المرخص إجتياز 400 ساعة تدريب قبل السماح له بالطيران بالركّاب، فضلاً عن ضرورة اجتيازه اختبارات تركّز على تقييم مدى سرعة بديهته وقدرته على التعامل مع الخوف والضغط في حال حدوث أيّ طارئ، وعلى هذا الأساس تمنح له الشهادة ويبدأ بمزاولة الطيران.

وكانت وزيرة السياحة لورا الخازن لحود قد طلبت "من كل المؤسسات السياحية الخاضعة لرقابة وزارة السياحة والتي تعمل من دون ترخيص قانوني صادر عن الوزارة، التقدم الى وزارة السياحة بالمستندات المطلوبة أو المستندات الناقصة من أجل الحصول على التراخيص المحددة قانوناً، تحت طائلة الملاحقة القانونية وإتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في حق المؤسسات المخالفة وذلك خلال مهلة سنة من تاريخه".

رياضة الطيران الشراعي في لبنان فرصة لا تعوض للاستمتاع بالمناظر الطبيعية الفريدة. إلا أن المخاطر المترتبة عليها تفرض على الجميع، من ممارسين وجهات رسمية، ضرورة الالتزام بقواعد السلامة والاحتياطات اللازمة لضمان تجربة آمنة وممتعة للجميع.
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي في سماء البقاع وبعلبك
lebanon 24
18/08/2025 12:41:05 Lebanon 24 Lebanon 24
الحوادث تتكرر.. ما مصير رياضة الطيران الشراعي في لبنان؟
lebanon 24
18/08/2025 12:41:05 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو... طائرة مسيّرة إيرانيّة في سماء لبنان
lebanon 24
18/08/2025 12:41:05 Lebanon 24 Lebanon 24
طيران إسرائيلي يحلق في سماء محافظتي درعا والسويداء جنوبي سوريا
lebanon 24
18/08/2025 12:41:05 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

زينة كرم - Zeina Karam

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2025-08-18
05:30 | 2025-08-18
05:09 | 2025-08-18
05:00 | 2025-08-18
04:58 | 2025-08-18
04:54 | 2025-08-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24