"موت" الطيران الشراعي في سماء لبنان... التنظيم هو الحلّ

تتعدى مكانة السياحية في كونه جذاباً من ناحية المواقع الأثرية والمناظر الطبيعية الخلابة، إنما صيته الذائع في كونه مركزاً للأنشطة الرياضية ومن أبرزها رياضة الطيران الشراعي. إلا أن هذه الرياضة التي تجذب عشاق المغامرة من لبنان ومختلف أنحاء العالم، تحوّلت في الأشهر الأخيرة إلى مسلسل رعب بالنسبة للكثيرين.كثرت في الآونة الأخيرة، حوادث سقوط سائقي طائرات شراعية توفي البعض بسببها، ما دفع بقوى الأمن الداخلي إلى ختم مدرج الطيران الشراعي في بالشمع الأحمر بناءً على إشارة المالية، ومنعت موقتاً ممارسة هذه الرياضة، في انتظار القرار القضائي بشأنها.صحيح أن كل الرياضات تشهد حوادث متعددة، إلا أن بعضها خطير للغاية ويهدد أرواح ممارسيها. وفي لبنان، حيث الفساد ينخر كل القطاعات، لا بد من تنظيم النوادي التي تتيح ممارسة هذه الرياضة على وجه الخصوص.فمن بين حوالي 14 نادٍ مرخّص من ، هناك العديد من المراكز التي يمكن فيها ممارسة الطيران الشراعي، حيث لا تتم بالضرورة صيانة ومراقبة المعدات بشكل دوريّ، ولا حتى التثبّت من كفاءة المدربين.من هنا، يتعيّن على المدرب المرخص إجتياز 400 ساعة تدريب قبل السماح له بالطيران بالركّاب، فضلاً عن ضرورة اجتيازه اختبارات تركّز على تقييم مدى سرعة بديهته وقدرته على التعامل مع الخوف والضغط في حال حدوث أيّ طارئ، وعلى هذا الأساس تمنح له الشهادة ويبدأ بمزاولة الطيران.وكانت وزيرة السياحة لورا الخازن قد طلبت "من كل المؤسسات السياحية الخاضعة لرقابة وزارة السياحة والتي تعمل من دون ترخيص قانوني صادر عن الوزارة، التقدم الى وزارة السياحة بالمستندات المطلوبة أو المستندات الناقصة من أجل الحصول على التراخيص المحددة قانوناً، تحت طائلة الملاحقة القانونية وإتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في حق المؤسسات المخالفة وذلك خلال مهلة سنة من تاريخه".رياضة الطيران الشراعي في لبنان فرصة لا تعوض للاستمتاع بالمناظر الطبيعية الفريدة. إلا أن المخاطر المترتبة عليها تفرض على الجميع، من ممارسين وجهات رسمية، ضرورة الالتزام بقواعد السلامة والاحتياطات اللازمة لضمان تجربة آمنة وممتعة للجميع.