ما حقيقة اختطاف 40 فتاة في لبنان؟

ضجت في الأيام الماضية بأخبار عن عمليات خطف لفتيات في عدد من المناطق بدوافع إجرامية أو مالية، ما دفع بقوى الأمن الداخلي إلى نفي هذه المعلومات، مشيرة إلى ان "نتائج التحقيقات في اختفاء فتيات في الفترة الأخيرة اظهرت ان معظمها يعود إلى خلافات عائلية ولا توجد عصابات تقوم بخطف فتيات".وأكدت أنها تتابع كل حالات الغياب أو الاختفاء فور ورودها، وتقوم بالإجراءات القانونية والتحقيقات اللازمة لكشف ملابسات كل حالة على حدة، لافتة إلى ان "نشر غير صحيحة من دون الاستناد إلى مصادر رسمية يؤدي إلى إثارة الهلع والبلبلة في صفوف المواطنين".وعلى الرغم من صدور هذا البيان التوضيحي من القوى الأمنية لا زالت تنتشر عبر فيديوهات تؤكد حصول عمليات خطف لأكثر من 40 فتاة على تم إرسال معظمهن إلى بحسب ما يروي أحد الناشطين على مواقع التواصل.هذه الأخبار المُتداولة أثارت ذعراً وبلبلة لدى اللبنانيين لاسيما مع انتشارها بشكل كبير، وجعلتهم في حيرة ما إذا كان هذا الأمر صحيحا أو يتم تضخيمه سيما وانه يصدر يوميا عن قوى الأمن الداخلي بيانات عن فقدان أشخاص في مختلف المناطق.وناشد عدد كبير من المواطنين القوى الأمنية والبلديات تكثيف الدوريات في مختلف المناطق خصوصا ليلا وعدم خروج الفتيات بملردهن تجنباً لأي عملية خطف في حال كانت هذه الأخبار صحيحة.