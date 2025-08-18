31
بيروت
طرابلس
صور
جبيل
صيدا
جونية
النبطية
زحلة
بعلبك
بشري
بيت الدين
كفردبيان
لبنان
اقليم كاريتاس جبة-بشري احتفل بالقداس السنوي
Lebanon 24
18-08-2025
|
07:40
احتفل اقليم كاريتاس جبة-بشري بقداسه السنوي في كنيسة الصرح البطريركي ديمان، ترأس القداس صاحب الغبطة البطريرك
مار بشارة بطرس الراعي
عاونه المطران الياس نصار، رئيس رابطة كاريتاس الاب ميشال عبود، المونسينيور فيكتور كيروز، الاب فادي تابت، القيّم البطريركي الخوري طوني الاغاء، مرشد الاقليم الخوري ربيع عرب والاب هادي ضو، بمشاركة وحضور فعاليات المنطقة، رئيس الاقليم الدكتور ايليا ايليا وهيئة المكتب والشيبية، منتسبين ومتطوعين وداعمين لكاريتاس، ممثلين عن اقاليم
الشمال
ومسؤولة جهاز الإعلام رئيسة الاتحاد الكاثوليكي العالمي في
لبنان
الزميلة ماغي مخلوف وحشد من المؤمنين.
بعد القداس ألقى رئيس إقليم كاريتاس الجبة الدكتور إيليا إيليا كلمة قال فيها:"يَشرفُنا اليوم أن نقفَ أمام غبطةِ أبينا البطريركِ
الراعي
،حاملين قلوبَنا المليئةَ بالشكرِ والامتنانِ لرعايتِه القداسَ السنويّ لكاريتاسِ الجبّةِ، فوجودُكم بيننا يشكّلُ مصدرَ قوةٍ وإلهامٍ لكلِّ من يعملُ في خدمةِ الكنيسةِ والمجتمعِ، ويذكّرنا دومًا بأن رسالةَ المحبةِ والإغاثةِ التي نحملها هي امتدادٌ لروحِ المسيحِ الحاضرةِ بيننا. إنّ حكمتَكم الروحيةَ ورؤيتَكم الوطنيةَ تجعلُ من كنيستِنا قوةً حيةً تُعلّمُ وتُرشدُ، وتُبثّ فينا الثقةَ والهمةَ في أداءِ أعمالِ الرحمة".
أضاف: "وفي هذا السياقِ، نوجّهُ شكرَنا العميقَ لسيادةِ المطرانِ جوزيف نَفَّاع، ولرئيسِ كاريتاسِ لبنانِ الأبِ ميشالِ عبّود، ولكلِّ من ساهم في دعم كاريتاس الجبّةِ. كما نُثْمِنُ دورَ مرشدِنا الروحيِّ الخوري خليلِ عرب، والوكيل البطريركي الخوري طوني الآغا، على رعايتِهم المستمرةِ ودعمِهم لكلِّ الأنشطةِ، فوجود جميع الداعمين يجعلُ جهودَنا أكثرَ رسوخًا وتأثيرًا، ويُعزّزُ قدرةَ كاريتاسِ الجبّةِ على تحقيقِ أهدافِها الإنسانيةِ. كاريتاسُ الجبّةِ، المنبثقةُ من واديِ القديسين وواديِ النساك، حاضرةٌ في كلِّ مكانٍ يحتاجُ الرحمةَ والخدمةَ، وتستندُ إلى الطاقاتِ البشريةِ الرائعةِ التي تزخرُ بها،وقد قدمت مساهمات بشرية تمثلت بمدير أسبق لكاريتاس لبنان من بلدة بقرقاشا هو الاستاذ جورجُ خوري، ومضت تضاعف مساهمتها بالعمل الكاريتاسي على صعيد العالم عندما تبوأ أحد أبناء الديمان الاستاذ جوزيف فرح نيابة كاريتاس العالمية ورئاسة منطقة
الشرق الأوسط
وشمال
أفريقيا
؛ وهي ماضية في متابعة مشاركتها الفاعلة في كاريتاس على كل المستويات".
أضاف: "لنستمرَّ جميعًا في نشرِ الرحمةِ والعطاءِ، ولنحافظ على كاريتاسِ الجبّةِ منارةً للخيرِ والخدمة، شاهدةً على قوةِ الكنيسةِ في دعمِ الإنسانِ والمجتمعِ، وباعثةً الأملَ والمحبّةَ في كلِّ من يحتاجُها. نسألُ اللهَ أن يمدَّكم بالصحةِ والعافيةِ، وأن يباركَ في حكمتِكم ورؤيتِكم، لتظلَّ كنيستُنا بقيادتِكم منارةً للخيرِ والمحبةِ في لبنانَ والعالمِ."
ورد البطريرك بكلمة حيا فيها رئيس كاريتاس الأب عبود شاكرا للدكتور إيليا كلمته ، مباركاً أعمال أقاليم كاريتاس ومنوها بحملة المشاركة لعام 2025 والتي حملت شعار "ايمان، إنسان، لبنان".
