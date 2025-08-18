Advertisement

لبنان

إعادة تدشين كابيلا سيدة بزمار العجائبية… صلاة بالألوان في حضرة العذراء

Lebanon 24
18-08-2025 | 13:00
شهد دير سيدة بزمار البطريركي حدثًا روحيًا مميّزًا تمثّل في إعادة تدشين كابيلا سيدة بزمار العجائبية، بعد القداس الإلهي الذي ترأسه بطريرك بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك روفائيل بيدروس الحادي والعشرون، في حضور رئيس الدير المونسنيور جورج نورادونكيان، وذلك ضمن أجواء عيد انتقال السيدة العذراء.
وزيّن الفنان التشكيلي الكنسي غسان محفوظ قبة الكابيلا بلوحات حلّقت فيها الملائكة بين النور والسحاب، لتفتح فضاء المكان على رحاب السماء، فجاءت أعماله صلاة بالألوان ولغة روحية تنبض بالقداسة.

وفي لفتة تقديرية، أولم البطريرك روفائيل ورئيس الدير على شرف محفوظ، تكريمًا لعطاءاته وجهوده الفنية في خدمة الكنيسة وإغناء تراثها الروحي بالفن الكنسي.
 
