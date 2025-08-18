إعادة تدشين كابيلا سيدة بزمار العجائبية… صلاة بالألوان في حضرة العذراء

Advertisement

شهد دير سيدة بزمار البطريركي حدثًا روحيًا مميّزًا تمثّل في إعادة تدشين كابيلا سيدة بزمار العجائبية، بعد الذي ترأسه بطريرك بيت كيليكيا للأرمن روفائيل بيدروس الحادي والعشرون، في حضور رئيس الدير نورادونكيان، وذلك ضمن أجواء عيد انتقال السيدة .وزيّن الفنان التشكيلي الكنسي غسان محفوظ قبة الكابيلا بلوحات حلّقت فيها بين النور والسحاب، لتفتح فضاء المكان على رحاب السماء، فجاءت أعماله صلاة بالألوان ولغة روحية تنبض بالقداسة.وفي لفتة تقديرية، أولم البطريرك روفائيل ورئيس الدير على شرف محفوظ، تكريمًا لعطاءاته وجهوده الفنية في خدمة الكنيسة وإغناء تراثها الروحي بالفن الكنسي.