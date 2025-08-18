مفاجأة.. لبنان ودولة عربية يدمران "أكبر مصنع كبتاغون في الشرق الأوسط"

أعلنت ، اليوم الإثنين، الإطاحة بأكبر مصنع للكبتاغون في بالتعاون مع .

Advertisement

وذكر بيان للوزارة، أن "التعاون الأمني والاستخباري الوثيق بين وزارة الداخلية العراقية / لشؤون المخدرات والمديرية العامة لأمن الدولة في لبنان، أثمر عن تحقيق إنجاز نوعي تمثّل بكشف وتفكيك واحد من أكبر مصانع تصنيع مادة الكبتاغون في منطقة ".

وأوضح البيان أنّ "هذا الإنجاز جاء على خلفية معلومات دقيقة زوّدت بها الأجهزة العراقية نظيرتها اللبنانية، ما مكّن في منتصف 2025 من تنفيذ عملية واسعة أسفرت عن ضبط المصنع وإحباط كميات ضخمة من المواد المخدرة المعدّة للتصنيع والترويج، في ضربة وُصفت بأنها الأقوى ضد شبكات الكبتاغون في الشرق الأوسط".

وأشار إلى أن "المديرية العامة لأمن الدولة في لبنان، أكدت في كتاب رسمي موجّه إلى وزارة الداخلية العراقية، أن هذا التعاون الاستخباري يعكس متانة العلاقة بين البلدين الشقيقين، ويُجسّد الدور الريادي للعراق في مواجهة التهديدات العابرة للحدود، وفي مقدمتها آفة المخدرات التي تُعدّ الخطر الأكبر على الأمن المجتمعي العربي".