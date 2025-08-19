Advertisement

لبنان

الانتخابات النيابية المقبلة ترتسم معالمها.. وهذه خارطة توزيع القوى

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
19-08-2025 | 01:15
A-
A+
Doc-P-1406364-638911881325705142.jpg
Doc-P-1406364-638911881325705142.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال مصدر يعنى بالشؤون الاحصائية إن الإنتخابات النيابية المقبلة بدأت تتوضح معالمها ،وهي أكثر وضوحاً في "الشارع المسيحي" و"الأقضية المسيحية" أو المختلطة والراجحة ديموغرافياً للمسيحيين، حيث التنافس واضح والمعركة ستكون على مقعد واحد أو إثنين على الاكثر من مقاعد القضاء . أما في الشارع الشيعي فهناك 25 مقعدا محسومين نهائياً، وتبقى المعركة على إثنين. أما في الشارع الدرزي فإن تحالف "الحزب الإشتراكي" و"الحزب الديموقراطي اللبناني" سوف يحسم المعادلة لدى الدروز ، فيما تبقى الاوراق مخلوطة سنياً لحين تظهير عدد من المواقف كأعداد المشاركين من الأحزاب والشخصيات السياسية والإسلامية. 
Advertisement
المصدر لفت الى أن لا "تغييريين" في الإنتخابات المقبلة سوى مَن يتحالف مع "الأحزاب السيادية"، معتبرا ان عددا من رجال الأعمال وعلى رأسهم "مصرفي بارز" ستكون لهم كلمة الفصل في عدد من الأقضية .
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
هل يتم تأجيل الانتخابات النيابية المقبلة؟
lebanon 24
19/08/2025 12:20:03 Lebanon 24 Lebanon 24
هدفان لخصوم "حزب الله" في الإنتخابات النيابية المقبلة
lebanon 24
19/08/2025 12:20:03 Lebanon 24 Lebanon 24
عقيص ودويهي وترزيان: لوضع اقتراح تعديل قانون الانتخابات النيابية على جدول أعمال الجلسة المقبلة
lebanon 24
19/08/2025 12:20:03 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب "الحزب" يصعّد: لن نسلّم إبرة.. والحكومة لن تكمل حتى الانتخابات النيابية المقبلة!
lebanon 24
19/08/2025 12:20:03 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2025-08-19
04:56 | 2025-08-19
04:30 | 2025-08-19
04:24 | 2025-08-19
04:00 | 2025-08-19
04:00 | 2025-08-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24