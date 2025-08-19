الانتخابات النيابية المقبلة ترتسم معالمها.. وهذه خارطة توزيع القوى

Advertisement

قال مصدر يعنى بالشؤون الاحصائية إن الإنتخابات النيابية المقبلة بدأت تتوضح معالمها ،وهي أكثر وضوحاً في " " و"الأقضية " أو المختلطة والراجحة ديموغرافياً للمسيحيين، حيث التنافس واضح والمعركة ستكون على مقعد واحد أو إثنين على الاكثر من مقاعد . أما في الشارع فهناك 25 مقعدا محسومين نهائياً، وتبقى المعركة على إثنين. أما في الشارع الدرزي فإن تحالف "الحزب الإشتراكي" و"الحزب الديموقراطي اللبناني" سوف يحسم المعادلة لدى ، فيما تبقى الاوراق مخلوطة سنياً لحين تظهير عدد من المواقف كأعداد المشاركين من الأحزاب والشخصيات السياسية والإسلامية.المصدر لفت الى أن لا "تغييريين" في الإنتخابات المقبلة سوى مَن يتحالف مع "الأحزاب السيادية"، معتبرا ان عددا من رجال الأعمال وعلى رأسهم "مصرفي بارز" ستكون لهم كلمة الفصل في عدد من الأقضية .