Advertisement

لبنان

تحركات ميدانية عند الحدود

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
19-08-2025 | 01:45
A-
A+
Doc-P-1406372-638911887769169738.jpeg
Doc-P-1406372-638911887769169738.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت مصادر متابعة أن التهديدات التي أطلقتها بعض العشائر السورية ضد لبنان لم تقتصر على التصريحات العلنية، بل ترافقت مع تحركات ميدانية على الجانب السوري من الحدود.
Advertisement
وأوضحت المصادر أن مجموعات من أبناء هذه العشائر أقدمت على استعراضات مسلحة وتحركات لوجستية، ما أعطى الانطباع بجدية الرسائل الموجهة إلى الداخل اللبناني.
غير أن هذه التطورات لم تتحول حتى الساعة إلى أي عمل هجومي مباشر أو اختراق للأراضي اللبنانية، ما أبقى الوضع تحت السيطرة.
وتضيف المصادر أن الأجهزة المعنية تراقب عن كثب هذه المستجدات لتفادي أي تدحرج أمني غير محسوب.


المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
بالفيديو... تحرّكات للجيش السوريّ عند الحدود مع لبنان
lebanon 24
19/08/2025 12:20:17 Lebanon 24 Lebanon 24
عند مداخل الضاحية.. خطوة ميدانية للجيش
lebanon 24
19/08/2025 12:20:17 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: يتم التحقق من حدث أمني عند الحدود مع مصر
lebanon 24
19/08/2025 12:20:17 Lebanon 24 Lebanon 24
هاني في زيارة ميدانية إلى قرنايل: تعزيز التعاون لحماية الصنوبر والنحل
lebanon 24
19/08/2025 12:20:17 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2025-08-19
04:56 | 2025-08-19
04:30 | 2025-08-19
04:24 | 2025-08-19
04:00 | 2025-08-19
04:00 | 2025-08-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24