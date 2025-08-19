تحركات ميدانية عند الحدود

Advertisement

كشفت مصادر متابعة أن التهديدات التي أطلقتها بعض العشائر ضد لم تقتصر على التصريحات العلنية، بل ترافقت مع تحركات ميدانية على الجانب السوري من الحدود.وأوضحت المصادر أن مجموعات من أبناء هذه العشائر أقدمت على استعراضات مسلحة وتحركات لوجستية، ما أعطى الانطباع بجدية الرسائل الموجهة إلى الداخل اللبناني.غير أن هذه التطورات لم تتحول حتى الساعة إلى أي عمل هجومي مباشر أو اختراق للأراضي ، ما أبقى الوضع .وتضيف المصادر أن الأجهزة المعنية تراقب عن كثب هذه المستجدات لتفادي أي تدحرج أمني غير محسوب.