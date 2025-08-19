30
لبنان
تحركات ميدانية عند الحدود
Lebanon 24
19-08-2025
01:45
كشفت مصادر متابعة أن التهديدات التي أطلقتها بعض العشائر
السورية
ضد
لبنان
لم تقتصر على التصريحات العلنية، بل ترافقت مع تحركات ميدانية على الجانب السوري من الحدود.
وأوضحت المصادر أن مجموعات من أبناء هذه العشائر أقدمت على استعراضات مسلحة وتحركات لوجستية، ما أعطى الانطباع بجدية الرسائل الموجهة إلى الداخل اللبناني.
غير أن هذه التطورات لم تتحول حتى الساعة إلى أي عمل هجومي مباشر أو اختراق للأراضي
اللبنانية
، ما أبقى الوضع
تحت السيطرة
.
وتضيف المصادر أن الأجهزة المعنية تراقب عن كثب هذه المستجدات لتفادي أي تدحرج أمني غير محسوب.
