خوفاً من الاوضاع الأمنية.. مصانع لبنانية توقف الانتاج

اشتكى عدد من المحال التجارية من نقص في المنتجات الصنع، وعدم تسليمهم الكميات المطلوبة من شركات التصنيع.وفي اتصال مع عدد من المصانع اللبنانية، تبين ان قسماً كبيراً منها، إما عمد الى وقف عملية الانتاج بشكل كبير او خفضها الى ما دون النصف، مع اطفاء عدد كبير من الالات والمولدات خوفاً مما قد تحمله الاسابيع المقبلة من أوضاع امنية صعبة.وقال مالك أحد المصانع: "مش ناقصنا خسارة فوق خسارة"، مشدداً على ان الوضع لا يطمئن وبالتالي فان اي ضربة اسرائيلية او خلل أمني في قد يراكم الخسائر على المصانع وبالتالي قد تضطر الى الاقفال، ومن هنا اتى القرار بخفض الانتاج.