سلام يصل الى الاردن

Advertisement

وصل نواف سلام إلى مطار علياء الدولي في عمّان في الهاشمية، يرافقه ميشال منسى ووزير الخارجية يوسف رجي.وكان في استقباله لشؤون رئاسة الوزراء عبد النجداوي،إلى جانب طاقم السفارة في عمّان، وسفير المملكة الأردنية الهاشمية في وليد الحديد.