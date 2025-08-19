الأباتي محفوظ استقبل السفير ربيع الشاعر

Advertisement

استقبل الرئيس العام للرهبانية ، قدس الأب العام هادي محفوظ، سفير المعيّن لدى ربيع الشاعر، ابن بلدة شاتين (تنورين) وجار دير مار أنطونيوس – حوب، في زيارة شخصية. وقد استبقاه إلى مائدة غداء، أقيمت على شرفه في دير مار أنطونيوس – ، مقرّ الرئاسة العامة للرهبانية.وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، أعرب الأب العام محفوظ عن اعتزاز الرهبانية بتعيين الشاعر سفيرًا في فرنسا، مشيرًا إلى العلاقة المميّزة التي تربطه بالرهبانية، كونه من خريجي كلية الحقوق في جامعة الروح القدس- الكسليك، دفعة العام 1996. وأشاد الأب العام محفوظ بكفاءات الشاعر ومسيرته، متمنّيًا له التوفيق والنجاح في مهمّته الدبلوماسية الجديدة.، توجّه السفير الشاعر بالشكر إلى الأب العام محفوظ على حفاوة الاستقبال، معبّرًا عن محبّته الكبيرة للرهبانية اللبنانية المارونية، ومثمّنًا الدور الوطني والثقافي والروحي الذي تؤديه في لبنان والانتشار.وفي ختام اللقاء، قام السفير الشاعر بجولة في أرجاء الدير، متفقّدًا معالمه الروحية والتاريخية.