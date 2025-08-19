Advertisement

لبنان والصين.. تعزيز التعاون في قطاع النقل العام والبنى التحتية

Lebanon 24
19-08-2025 | 13:34
استقبل وزير الأشغال العامة والنقل الدكتور فايز رسامني في مكتبه في الوزارة، سفير جمهورية الصين الشعبية الجديد في لبنان، شن شواندونغ، في زيارة تعارف، حيث بحث الطرفان سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات المرتبطة بعمل الوزارة.
وخلال اللقاء، أثار رسامني موضوع الهبة الصينية المتمثلة بمئة باص مخصصة لدعم قطاع النقل العام في لبنان، مستفسرًا عن موعد وصولها إلى البلاد لإدخالها حيّز الخدمة في أقرب وقت ممكن.

من جهته، عرض السفير الصيني "مجموعة من المبادرات التي تعكس التزام بلاده بدعم لبنان، تشمل هبات إضافية تتعلق بمشاريع البنى التحتية والطرقات، إلى جانب دعوة وفود لبنانية للمشاركة في دورات تدريبية متخصصة في الصين لبناء القدرات وتعزيز الكفاءات الفنية".

ورحب رسامني بهذه المبادرات، مثمنًا "دور الصين في دعم لبنان في مجالات النقل والبنى التحتية"، ومؤكدًا أنّ "الوزارة ستتابع مع الجهات المعنية جميع الخطوات اللازمة لضمان تنفيذ هذه المشاريع ووضعها في الإطار العملي".
