لبنان
بعد اتهامه بالفتنة.. نواب وشخصيات لبنانية يقدمون شكوى ضد قاسم
Lebanon 24
19-08-2025
|
14:13
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن عدد من النواب والشخصيات السياسية في
لبنان
، الثلاثاء، تقديم شكوى أمام
القضاء
والنيابة العامة ضد
الأمين العام
لحزب الله،
نعيم قاسم
، على خلفية تصريحاته الأخيرة التي اعتبرها المجتمعون تحريضية وتثير النعرات الطائفية، مهددةً استقرار البلاد وداعية إلى مخاطر
الحرب الأهلية
.
وعقد النواب وممثلون عن أحزاب "
الجبهة
السيادية" اجتماعاً طارئاً في
الأشرفية
ببيروت، حيث ناقشوا تصريحات
قاسم
التي وصفوها بأنها "لامست حدود تعريض لبنان لحرب أهلية وإثارة النعرات الطائفية". وأوضح بيانهم أن هذه التصريحات جاءت في وقت حساس من تاريخ لبنان، في ظل جهود الحكومة الجديدة لإنهاء حالة الفلتان المسلح، وهو ما اعتبروه تهديداً مباشراً للشعب اللبناني.
وأكد البيان أن المجتمعين قرروا اللجوء إلى القضاء اللبناني بشكل عاجل، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد نعيم قاسم وكل من يثبت تورطه، محذرين من أن السكوت عن هذه التصريحات سيعرض اللبنانيين للخطر الداهم.
وكان قاسم قد صرح في وقت سابق بأن قرار الحكومة تجريد الحزب من سلاحه قد يؤدي إلى "
حرب أهلية
"، مؤكداً استعداد الحزب لخوض "معركة" للحفاظ على سلاحه، واصفاً القرار الحكومي بأنه ينتهك ميثاق العيش المشترك ويعرض البلاد لأزمة كبيرة.
(سكاي نيوز)
تابع
