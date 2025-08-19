28
o
بيروت
30
o
طرابلس
27
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
30
o
جونية
23
o
النبطية
21
o
زحلة
23
o
بعلبك
19
o
بشري
25
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
وفاة لبناني بحادث سير في سوريا.. وفيديو يوثّق الحادث الأليم
Lebanon 24
19-08-2025
|
14:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
أشارت "اليازا" عبر صفحتها على "أكس" إلى أنّ الدفاع المدني السوري أعلن وفاة رجل لبناني وإصابة زوجته
الأردنية
وطفليهما بجروح.
Advertisement
وحسب المعلومات، فقد تعرضت العائلة لحادث سير، حيث تدهورت سيارتهم على طريق
درعا
دمشق
.
وبحسب موقع "تجمع أحرار حوران" المحلي، فإن الحادث وقع بالقرب من جسر جباب
بريف
درعا
الشمالي
على الأوتوستراد الدولي دمشق –
عمان
، وأدى إلى وفاة شخص وإصابة 4 آخرين.
من جانبه، أفاد الدفاع المدني السوري بأن رجلاً لبنانياً توفي، فيما أصيبت زوجته الأردنية وطفلاه بجروح، إثر تدهور السيارة التي كانوا يستقلونها على طريق درعا - دمشق بالقرب من بلدة جباب.
مواضيع ذات صلة
بحادث سير.. وفاة والد حارس المنتخب المصري
Lebanon 24
بحادث سير.. وفاة والد حارس المنتخب المصري
20/08/2025 02:07:06
20/08/2025 02:07:06
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة الشاب محمود... تعرّض لحادث سير مروّع
Lebanon 24
وفاة الشاب محمود... تعرّض لحادث سير مروّع
20/08/2025 02:07:06
20/08/2025 02:07:06
Lebanon 24
Lebanon 24
توفيا على الفور.. حادث مروع بالقرب من سوق الأحد يودي بحياة رجل وزوجته وفيديو يوثق ما حصل
Lebanon 24
توفيا على الفور.. حادث مروع بالقرب من سوق الأحد يودي بحياة رجل وزوجته وفيديو يوثق ما حصل
20/08/2025 02:07:06
20/08/2025 02:07:06
Lebanon 24
Lebanon 24
مأساة على الطريق في دولة عربية... وفاة أسرة كاملة بحادث أليم (فيديو)
Lebanon 24
مأساة على الطريق في دولة عربية... وفاة أسرة كاملة بحادث أليم (فيديو)
20/08/2025 02:07:06
20/08/2025 02:07:06
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الثلاثاء
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الثلاثاء
16:55 | 2025-08-19
19/08/2025 04:55:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في بيان حازم… قبلان يرد على الراعي: شعار المقاومة لم يسقط
Lebanon 24
في بيان حازم… قبلان يرد على الراعي: شعار المقاومة لم يسقط
16:31 | 2025-08-19
19/08/2025 04:31:27
Lebanon 24
Lebanon 24
جبهة العمل الإسلامي عن الادعاء على قاسم: "موقف جائر ومضلّل يخدم العدو الإسرائيلي"
Lebanon 24
جبهة العمل الإسلامي عن الادعاء على قاسم: "موقف جائر ومضلّل يخدم العدو الإسرائيلي"
15:55 | 2025-08-19
19/08/2025 03:55:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الرفاعي: دروس الإمام الحسين توجهنا نحو الكرامة ودعم المقاومة وحماية لبنان
Lebanon 24
الرفاعي: دروس الإمام الحسين توجهنا نحو الكرامة ودعم المقاومة وحماية لبنان
15:38 | 2025-08-19
19/08/2025 03:38:40
Lebanon 24
Lebanon 24
باسيل استقبل وفودًا بلدية من قضاء الشوف برفقة عطالله
Lebanon 24
باسيل استقبل وفودًا بلدية من قضاء الشوف برفقة عطالله
15:32 | 2025-08-19
19/08/2025 03:32:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
وفاة لبناني بحادث سير في سوريا.. وفيديو يوثّق الحادث الأليم
Lebanon 24
وفاة لبناني بحادث سير في سوريا.. وفيديو يوثّق الحادث الأليم
14:30 | 2025-08-19
19/08/2025 02:30:35
Lebanon 24
Lebanon 24
ضبط الاف الدولارات في منزل سوريّة... قوى الأمن أوقفتها وهذا ما اعترفت به
Lebanon 24
ضبط الاف الدولارات في منزل سوريّة... قوى الأمن أوقفتها وهذا ما اعترفت به
06:29 | 2025-08-19
19/08/2025 06:29:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال العام الدراسي... إعتماد أربعة أيام تدريس أسبوعياً!
Lebanon 24
خلال العام الدراسي... إعتماد أربعة أيام تدريس أسبوعياً!
10:31 | 2025-08-19
19/08/2025 10:31:04
Lebanon 24
Lebanon 24
كان برفقة زوجته وأولاده... إليكم ما حصل مع لبنانيّ في سوريا
Lebanon 24
كان برفقة زوجته وأولاده... إليكم ما حصل مع لبنانيّ في سوريا
10:18 | 2025-08-19
19/08/2025 10:18:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. اشتباك مسلح قرب مسجد في لبنان
Lebanon 24
بالفيديو.. اشتباك مسلح قرب مسجد في لبنان
14:43 | 2025-08-19
19/08/2025 02:43:56
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
16:55 | 2025-08-19
مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الثلاثاء
16:31 | 2025-08-19
في بيان حازم… قبلان يرد على الراعي: شعار المقاومة لم يسقط
15:55 | 2025-08-19
جبهة العمل الإسلامي عن الادعاء على قاسم: "موقف جائر ومضلّل يخدم العدو الإسرائيلي"
15:38 | 2025-08-19
الرفاعي: دروس الإمام الحسين توجهنا نحو الكرامة ودعم المقاومة وحماية لبنان
15:32 | 2025-08-19
باسيل استقبل وفودًا بلدية من قضاء الشوف برفقة عطالله
15:26 | 2025-08-19
أحرقوا سرير فتاة مشردة لضمّها إليهم… توقيف عصابة خطيرة في لبنان
فيديو
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
14:24 | 2025-08-16
20/08/2025 02:07:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
03:31 | 2025-08-14
20/08/2025 02:07:06
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
23:54 | 2025-08-13
20/08/2025 02:07:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24