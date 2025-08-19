وفاة لبناني بحادث سير في سوريا.. وفيديو يوثّق الحادث الأليم

أشارت "اليازا" عبر صفحتها على "أكس" إلى أنّ الدفاع المدني السوري أعلن وفاة رجل لبناني وإصابة زوجته وطفليهما بجروح.

وحسب المعلومات، فقد تعرضت العائلة لحادث سير، حيث تدهورت سيارتهم على طريق . وحسب المعلومات، فقد تعرضت العائلة لحادث سير، حيث تدهورت سيارتهم على طريق .

وبحسب موقع "تجمع أحرار حوران" المحلي، فإن الحادث وقع بالقرب من جسر جباب درعا على الأوتوستراد الدولي دمشق – ، وأدى إلى وفاة شخص وإصابة 4 آخرين.