لبنان

موسم التفاح في خطر… الهاني والبعريني يناقشان سبل إنقاذه من الخسائر

Lebanon 24
19-08-2025 | 15:09
قام وزير الزراعة نزار الهاني بزيارة النائب وليد البعريني، عضو تكتل الاعتدال الوطني، في دارته في فنيدق – القموعة، يرافقه وفد، وذلك ضمن جولة زراعية وتنموية في المنطقة.
وخلال اللقاء، جرى البحث في أوضاع المزارعين، وتحديدًا موسم التفاح المعرّض لخسائر جمّة.

كما وعرض المجتمعون، لعدد من الحلول التي من شأنها تصريف الانتاج، واتمام نجاحه في سهولة ويسر.

وكذلك بحثوا في قرض البنك الدولي المخصّص للزراعة، وسبل استفادة أكبر قدر من المزارعين منه.
