موسم التفاح في خطر… الهاني والبعريني يناقشان سبل إنقاذه من الخسائر

Advertisement

وخلال اللقاء، جرى البحث في أوضاع المزارعين، وتحديدًا موسم التفاح المعرّض لخسائر جمّة.كما وعرض المجتمعون، لعدد من الحلول التي من شأنها تصريف الانتاج، واتمام نجاحه في سهولة ويسر.وكذلك بحثوا في قرض المخصّص للزراعة، وسبل استفادة أكبر قدر من المزارعين منه.