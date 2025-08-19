كتبت" الديار":الحراك الداخلي يشهد على ما يشبه القطيعة، لا سيما بين و «حزب الله»، حيث يسيطر نوع من الجفاء في العلاقة، نجحت في ترطيبه بشكل محدود، حتى الساعة، سلسلة الاتصالات على اكثر من خط لاعادة وصل ما انقطع بين المقرات على خلفية القرارات الاخيرة لمجلس الوزراء، وآخرها نجاح محاولات كسر الجليد على خط – حارة حريك، حيث حصل لقاء بين «المستشار الرئاسي» ورئيس للمقاومة ، تم التطرق خلاله الى العموميات في عملية «غسل للقلوب»، وشرح موفد بعبدا كيفية تطور الامور من وجهة نظر الرئاسة الاولى، على ان تعقد اجتماعات اخرى لاحقا.

