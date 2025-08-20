Advertisement

لبنان

بشأن الارقام المميزة.. هذا ما أعلنته وزارة الاتصالات

Lebanon 24
20-08-2025 | 03:09
أعلنت وزارة الاتّصالات أنّ الأرقام المميزة (المصنّفة) أصبحت متوفّرة عبر موقعي شركتَي الخلوي "ألفا" و"تاتش" وتطبيقاتهما، ما يتيح للمواطنين الاطّلاع عليها مباشرة واختيار الرقم الذين يرغبون بشرائه بسهولة عبر خطوات إلكترونية بسيطة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سياسة الوزير شارل الحاج الهادفة إلى تعزيز الشفافية وتسهيل الخدمات أمام المواطنين وتكافؤ الفرص بين الجميع، بعد ان كانت هذه العملية متوقّفة لسنوات اعتمدت خلالها الوزارة نموذج الحجز وفق أسبقية الطلب، مع إتاحة الحجز حضوريًا للمواطنين.
كما تُطلق الوزارة قسمًا إلكترونيًا إضافيًا للمزايدة على الأرقام المميّزة ذات الطابع "الخاص".
 
