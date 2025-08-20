Advertisement

لبنان

في طريق الجديدة.. العثور على جثة شاب مُصابة بطلق ناري داخل منزله

Lebanon 24
20-08-2025 | 04:50
عُثر على الشاب تمام علوان من (طريق الجديدة) جثة في منزله مصابة بطلق ناري، وسط تداول فرضية اقدامه على الانتحار، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
