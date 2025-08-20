Advertisement

ضاهر زار رئيس بلدية زحلة معلقة وتعنايل

20-08-2025 | 06:55
قام النائب ميشال ضاهر بزيارة رئيس بلدية زحلة معلقة وتعنايل المهندس سليم غزالة، في لقاء وُصف بالمبارك والبنّاء، حيث جرى البحث في عدد من القضايا الإنمائية التي تهم مدينة زحلة وأهلها.
وخلال الاجتماع، تم التطرق إلى موضوع بيع الأراضي وسبل الحد من هذه الظاهرة.
وأكد الطرفان التعاون والتواصل الدائم لما فيه مصلحة زحلة وأبنائها، مشددين على أهمية تضافر الجهود بين مختلف الفاعليات.
وقد رافق النائب ضاهر في زيارته كل من المحامي جورج أبو زغيب ومدير مكتب الضاهر جورج منصور.
