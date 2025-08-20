ضاهر زار رئيس بلدية زحلة معلقة وتعنايل

Advertisement

قام النائب بزيارة رئيس بلدية معلقة وتعنايل المهندس سليم غزالة، في لقاء وُصف بالمبارك والبنّاء، حيث جرى البحث في عدد من الإنمائية التي تهم وأهلها.وخلال الاجتماع، تم التطرق إلى موضوع بيع الأراضي وسبل الحد من هذه الظاهرة.وأكد الطرفان التعاون والتواصل الدائم لما فيه مصلحة زحلة وأبنائها، مشددين على أهمية تضافر الجهود بين مختلف الفاعليات.وقد رافق النائب في زيارته كل من المحامي ومدير مكتب .