في قصر بعبدا.. سلسلة لقاءات تربوية واقتصادية ودبلوماسية

- استقبل الرئيس عون سفيرة كندا في لبنان ستيفاني ماك كولين في زيارة وداعية، شاكراً جهودها لتعزيز العلاقات اللبنانية-الكندية، لا سيما دعم الجيش والمؤسسات الأمنية.

- كما استقبل السفير اللبناني المعتمد في باريس ربيع الشاعر، وزوده بتوجيهاته لمباشرة عمله الدبلوماسي، متمنياً له التوفيق في مهمته، ومؤكداً العمل على تعزيز العلاقات اللبنانية-الفرنسية.

شهد قصر بعبدا قبل ظهر اليوم سلسلة لقاءات تربوية واقتصادية ودبلوماسية، حيث استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون عدداً من الشخصيات والمسؤولين لمناقشة ملفات حيوية تتعلق بالواقع التربوي والاقتصادي وتعزيز العلاقات الدولية.استقبل وزيرة التربية ريما كرامي التي عرضت للواقع التربوي والتحضيرات الجارية لبدء السنة المدرسية الجديدة.وقالت الوزيرة بعد اللقاء: "زيارتي اليوم لفخامة الرئيس لوضعه في أجواء الاستعداد لبدء العام الدراسي بمراحل التعليم العام والمهني والعالي، مع شرح للإجراءات التي تم اتباعها لهذه التحضيرات. وقد حصل لغط حول التدريس أربعة أيام خلال الأسبوع الذي صدر بالأمس واستوجب التوضيح".وأكدت كرامي أن هذا التدبير يطال فقط التعليم الرسمي، مشيرة إلى أنه استمرار للإجراء المعتمد خلال السنتين الأخيرتين منذ العودة من التعليم عن بعد وخلال الأزمة الاقتصادية. وأضافت أن هذا القرار جاء لضغط ساعات العمل بشكل متوازن، لتخفيف المصاريف على الأهالي وتأمين دخل إضافي للأساتذة، مع الإشارة إلى أنه من المتوقع العودة إلى الدوام الكامل خمسة أيام الأسبوع اعتباراً من العام المقبل.كما لفتت إلى أن الحصة التعليمية زادت إلى 50 دقيقة يومياً، وتم تمديد موعد مغادرة المدارس الرسمية لنحو نصف ساعة يومياً، مع إعادة المواد الإجرائية والمختبرات. وأكدت الوزيرة استمرار الوزارة في تصحيح الأجور بالتنسيق مع وزارة المالية، مع التواصل المستمر مع الأساتذة والمدراء لضمان استقرار العملية التعليمية.وحول خطة التعليم في حال نشوب حرب، قالت كرامي: "نحن جاهزون لأي طارئ، لكن التركيز حالياً على تأمين عام دراسي منتظم، بما يشمل المدارس الواقعة في مناطق متضررة أو تستقبل نازحين سوريين".استقبل الرئيس عون رئيس لجنة الاقتصاد النائب فريد البستاني، وتداول معه موضوع مستشفى دير القمر الحكومي والوضع الاقتصادي العام.وقال البستاني: "اليوم يعقد اجتماع في لاستلام مستشفى دير القمر الحكومي من مجلس الإنماء والإعمار. المستشفى كان جاهزاً منذ أكتوبر 2024، واليوم يجب أن تُفتح أبوابه دون تأخير".وأضاف أن المستشفى حق للشوفيين وأهالي المنطقة على الدولة، مؤكدًا: "هو ليس مستشفى فريد البستاني، بل مستشفى حكومي للدولة".كما تناول اللقاء ملفات مكافحة الفساد والودائع المالية، مشيراً إلى أن اللجنة النيابية تعمل على دعم المودعين وضمان الانتظام المالي، مع تسجيل تحسن في مستوى الائتمان العالمي للبنان حسب وكالة Standard & Poor’s، رغم التوتر السياسي والأمني في البلاد.واستقبل الرئيس عون الوزير السابق ورئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير، حيث ناقشا التحسن الاقتصادي الذي شهده مؤخراً، خصوصاً خلال موسم الصيف.وقال شقير: "حركة والمناطق الجبلية كانت نشطة بشكل غير مسبوق، وكذلك الحركة التجارية. التقدم الاقتصادي واضح، والاستقرار يعزز السياحة والاستثمار، خاصة مع تحسن العلاقات مع الدول الخليجية، لا سيما والكويت والإمارات".وأشار إلى أهمية وجود قطاع مصرفي قوي لدعم الاقتصاد، مؤكدًا التفاؤل بمستقبل لبنان مع الاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية والاستثمارية.كما استقبل الرئيس عون رئيس مجلس إدارة الشركة العصرية – بيبسي كولا لبنان الشيخ وليد عساف، الذي نقل ارتياح رجال الأعمال للتطور الاقتصادي، مع تأكيد على زيادة الاستثمارات نتيجة الثقة المتجددة في البلاد.وأكد الرئيس عون على أهمية دعم الصناعة اللبنانية نظراً لدورها الأساسي في الاقتصاد الوطني.