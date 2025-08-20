Advertisement

لبنان

بعد جلسة نيابية.. تعديل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص

Lebanon 24
20-08-2025 | 09:05
A-
A+
Doc-P-1406983-638913029002511874.png
Doc-P-1406983-638913029002511874.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة جلسة قبل ظهر الأربعاء 20 آب 2025 برئاسة نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب لدرس مشروع القانون المعجّل الوارد بالمرسوم رقم 602 لتعديل القانون رقم 48 لعام 2017 المتعلق بتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
Advertisement
شارك النواب والحكومة بالجلسة، وتم التوافق على إجراء تعديلات على بعض مواد المشروع ليتم عرضها لاحقاً في الجلسة المقبلة لإقرارها ومتابعة درس بقية المواد.
مواضيع ذات صلة
عقيص ودويهي وترزيان: لوضع اقتراح تعديل قانون الانتخابات النيابية على جدول أعمال الجلسة المقبلة
lebanon 24
20/08/2025 19:20:34 Lebanon 24 Lebanon 24
تعديل قانون الانتخاب يتحوّل الى مواجهة نيابية وحديث عن إجهاض مُحاصرة "الثنائي"
lebanon 24
20/08/2025 19:20:34 Lebanon 24 Lebanon 24
تأخر حكومي بشأن تعديلات قانون الانتخاب ومراوحة نيابية اليوم
lebanon 24
20/08/2025 19:20:34 Lebanon 24 Lebanon 24
جلسة نيابية عامة على "إيقاع" مواقف باراك وإضراب لموظفي الادارة العامة مستمر حتى الجمعة
lebanon 24
20/08/2025 19:20:34 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:30 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:45 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:19 | 2025-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:43 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:43 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:11 | 2025-08-20
11:51 | 2025-08-20
11:39 | 2025-08-20
11:01 | 2025-08-20
10:55 | 2025-08-20
10:41 | 2025-08-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24