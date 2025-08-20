بعد جلسة نيابية.. تعديل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص

عقدت المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة جلسة قبل ظهر الأربعاء 20 آب 2025 برئاسة لدرس مشروع القانون المعجّل الوارد بالمرسوم رقم 602 لتعديل القانون رقم 48 لعام 2017 المتعلق بتنظيم .

شارك النواب والحكومة بالجلسة، وتم التوافق على إجراء تعديلات على بعض مواد المشروع ليتم عرضها لاحقاً في الجلسة المقبلة لإقرارها ومتابعة درس بقية المواد.