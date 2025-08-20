قوى الأمن الداخلي تتسلّم 17 آلية تويوتا مقدّمة من الإتحاد الأوروبي

Advertisement

في إطار دعم قدرات على المستويين العملاني واللوجستي، تسلّمت قوى الأمن الداخلي هبة مقدّمة من بعثة بالتعاون مع برنامج الإنمائي “UNDP” عبارة عن /17/ آلية رباعية الدفع من نوع “Toyota Hilux Double Cabin”، تقدر قيمتها بحوالي /525,000/ دولار أميركي. وقد تم التسليم في مرفأ بتاريخ 18-08-2025.ويُشار إلى أن هذا الدعم يشمل أيضًا صيانة /80/ آلية، ما من شأنه الإسهام في تعزيز الجهوزية الميدانية لقوى الأمن الداخلي ورفع كفاءتها في تنفيذ المهام الأمنية والشرطية على مختلف الأراضي .تسلّم الهبة قائد الدرك الإقليمي العميد جان عوّاد ممثّلًا لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله، بحضور القائم بالأعمال في بعثة الاتحاد الاوروبي في السيّد سامي سعادي، ونائب الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان السيّد ثائر شريده.تندرج هذه الهبة ضمن سلسلة من المساهمات التي يقدّمها البرنامج للمؤسسات الأمنية اللبنانية، بما فيها قوى الأمن الداخلي، بهدف تعزيز الجهوزية العملانية ورفع مستوى الاستجابة الميدانية، لا سيّما في ظل التحديات المتزايدة التي تشهدها البلاد، والتزامًا بدعم الأمن والاستقرار على المستوى الوطني.وقد أكد اللواء رائد عبد الله، في الكلمة التي ألقاها العميد جان عوّاد، أن قوى الأمن الداخلي تواصل تنفيذ مهامها بثبات رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، مشيرًا إلى أن مسؤولية حفظ الأمن والنظام التي تقع على عاتق وحدة الدرك الإقليمي، تشمل نسبة كبيرة من الأراضي اللبنانية. ولفت إلى أن الهبة المقدّمة تُشكّل دعمًا مباشرًا لجهوزية /17/ فصيلة، ما يعزّز قدرتها على الحركة والانتشار الميداني السريع والاستجابة الفعالة لاحتياجات المجتمع المحلي.بدوره، أعرب القائم بالأعمال في بعثة الاتحاد ، السيّد سامي سعادي، عن تقدير الاتحاد لهذا التعاون، معتبرًا أن هذا النوع من الدعم يُمثّل استثمارًا حقيقيًا في استقرار لبنان وسلامة شعبه. كما أوضح أن هذا المشروع يندرج ضمن برنامج مشترك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بقيمة 8 ملايين ، يهدف إلى تعزيز قدرة لبنان على التعافي والحفاظ على استقراره.ومن جهته، شدّد نائب الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان السيّد ثائر شريده، على أهمية الشراكة مع قوى الأمن الداخلي، مثنيًا على التزامها في حماية المواطنين وتعزيز سيادة القانون، ومؤكدًا استمرار دعم البرنامج لمبادرات بناء السلام والاستقرار، وتعزيز ثقة المجتمع بالمؤسسات الرسمية.وانطلاقًا من أهمية هذا الدعم في تعزيز الجهوزية العملانية لقوى الأمن الداخلي، تُعرب عن امتنانها الكبير لدعم الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مؤكدة حرصها على مواصلة التعاون البنّاء بما يخدم الأمن الوطني ويعزز السلامة العامة في لبنان.