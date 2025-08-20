Advertisement

لبنان

الجنرال كولوسي يلتقي المطران عبد الله.. لتعزيز التعاون بين اليونيفيل والقيادات الدينية في الجنوب

Lebanon 24
20-08-2025 | 10:30
A-
A+
Doc-P-1407013-638913081024820485.png
Doc-P-1407013-638913081024820485.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
واصل الجنرال كولوسي لقاءاته المكثفة مع القيادات الدينية العاملة في القطاع الغربي، وفي جو ودي التقى اليوم بالمطران الماروني شربل عبد الله.
Advertisement

وأوضح بيان صادر عن قوات "اليونيفيل" أنّ الاجتماع "شكّل فرصة مهمة لتعزيز العلاقات بين قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والقادة الدينيين".

وخلال اللقاء، جرى تبادل الحديث حول التحديات الحالية التي تواجه المجتمعات المحلية، مع تسليط الضوء على أهمية الحوار والتعاون في هذه المرحلة الحرجة.

وأشار البيان إلى أنّ "قوات حفظ السلام التابعة لليونيفيل لا تزال منخرطة بشكل كامل في مجتمعات جنوب لبنان، وتعمل على استعادة الأمن والاستقرار، وتدعم القوات المسلحة اللبنانية في إعادة انتشارها في مواقعها بالمنطقة".

كما أكّد البيان أنّ البعثة "تواصل مراقبة الوضع على الأرض امتثالاً للقرار 1701، ودعماً لاتفاق وقف الأعمال الحربية".
مواضيع ذات صلة
الجنرال كولوسي يلتقي سلطات بنت جبيل: لدعم عودة الحياة إلى طبيعتها
lebanon 24
20/08/2025 19:22:16 Lebanon 24 Lebanon 24
اليونيفيل: 1600 مبادرة إنسانية لتعزيز صمود الجنوب بالتعاون مع الجيش
lebanon 24
20/08/2025 19:22:16 Lebanon 24 Lebanon 24
العلامة فضل الله: على القيادات الدينية عقلنة السياسة وخدمة الوطن
lebanon 24
20/08/2025 19:22:16 Lebanon 24 Lebanon 24
اليونيفيل تواصل دعم سكان الجنوب: مشاريع صحية وإنمائية لتعزيز الثقة والاستقرار
lebanon 24
20/08/2025 19:22:16 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:30 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:45 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:19 | 2025-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:43 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:43 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:11 | 2025-08-20
11:51 | 2025-08-20
11:39 | 2025-08-20
11:19 | 2025-08-20
11:01 | 2025-08-20
10:55 | 2025-08-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24