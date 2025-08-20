الجنرال كولوسي يلتقي المطران عبد الله.. لتعزيز التعاون بين اليونيفيل والقيادات الدينية في الجنوب

Advertisement

واصل الجنرال كولوسي لقاءاته المكثفة مع القيادات العاملة في القطاع ، وفي جو ودي التقى اليوم بالمطران شربلوأوضح بيان صادر عن قوات "اليونيفيل" أنّ الاجتماع "شكّل فرصة مهمة لتعزيز العلاقات بين قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والقادة الدينيين".وخلال اللقاء، جرى تبادل الحديث حول التحديات الحالية التي تواجه المجتمعات المحلية، مع تسليط الضوء على أهمية الحوار والتعاون في هذه المرحلة الحرجة.وأشار البيان إلى أنّ "قوات حفظ السلام التابعة لليونيفيل لا تزال منخرطة بشكل كامل في مجتمعات ، وتعمل الأمن والاستقرار، وتدعم القوات المسلحة في إعادة انتشارها في مواقعها بالمنطقة".كما أكّد البيان أنّ البعثة "تواصل مراقبة الوضع على الأرض امتثالاً للقرار 1701، ودعماً لاتفاق وقف الأعمال الحربية".