من الفندق إلى مطار بيروت.. هكذا سقطت محاولة تهريب 40 ألف دولار مزيّف!

صـدر عـن المديرية العـامة لقوى الأمـن الداخلي ـ العامة البـلاغ التالـي:بتاريخ 19-08-2025، تمكّن عناصر فصيلة تفتيشات في وحدة جهاز أمن السفارات والإدارات والمؤسسات العامة، من إحباط عملية تهريب مبلغ /40000/ دولار أميركي مزيّف جرى ضبطه مخبّأ في داخل بطانة سروال قصير يرتديه أحد المسافرين، أثناء محاولته مغادرة الأراضي إلى مصر برفقة آخر، وهما المصريَّين: م. ص. (مواليد عام 1985)، م. م. (مواليد عام 1984) بالتحقيق معهما من قبل فصيلة الضابطة الإدارية والعدلية، اعترف الأول أنه حضر إلى لاسترداد أموال من مواطن لبناني يعمل معه في التجارة، حيث أقدم الأخير على إرسال المبلغ له مع شخص مجهول إلى الفندق، لم يقم بفحصه ولم يعلم أنه مزيّف. فيما أنكر الثاني علاقته بعملية تهريب الأموال، وأنه موجود في لبنان بهدف تأسيس عمل تجاري.أودعا مع المضبوطات الجرائم المالية وتبييض الأموال في وحدة ، للتوسع بالتحقيق معهما، بناءً على إشارة المختص.