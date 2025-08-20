27
لبنان
عن الجيش.. ماذا قال عون أمام مسؤول أميركيّ؟
Lebanon 24
20-08-2025
|
11:48
A-
A+
photos
0
A+
A-
أبلغ رئيس الجمهورية
العماد جوزاف عون
، السيناتور الأميركي ماكوين مولن، عضو لجنة القوات المسلحة في
مجلس الشيوخ
الأميركي وأعضاء الوفد المرافق خلال استقباله لهم، بعد ظهر اليوم، في
قصر بعبدا
، ان "
الجيش اللبناني
بحاجة إلى دعم كي يتمكن من القيام بواجبه الوطني عموماً، والانتشار في الجنوب حتى الحدود المعترف بها دولياً والتي يرفض
لبنان
رفضاً مطلقاً اقتطاع أي جزء منها، لأن السيادة
اللبنانية
يجب أن تكون كاملة غير منتقصة".
ولفت إلى أن "الدعم المطلوب للجيش يتركز على المعدات والتجهيزات إضافة إلى الدعم المالي لأن الامكانات المالية للدولة اللبنانية تراجعت في السنوات الأخيرة بسبب تدهور الوضع الاقتصادي، إلا أن هذا التراجع لم يمنع الجيش من القيام بمهامه على مختلف الأراضي اللبنانية لا سيما حماية الحدود ومكافحة التهريب ومواجهة الارهاب وبسط سلطة الدولة، والسعي قائم لزيادة عديد الجيش في المنطقة الجنوبية ليصل إلى عشرة آلاف".
وشدد
الرئيس عون
على "تمسك لبنان بانسحاب القوات الاسرائيلية من الأماكن التي لا تزال تحتلها ليتمكن الجيش من استكمال انتشاره". وعرض للوفد ما قامت به الحكومة من "إصلاحات اقتصادية ومالية".
ورداً على سؤال حول الورقة التي قدمها الموفد الأميركي السفير توماس باراك والملاحظات التي وضعها الجانب اللبناني، شدد الرئيس عون على "ضرورة العمل لتحقيق الانسحاب الاسرائيلي من النقاط الخمس المحتلة ووقف العمليات العسكرية واطلاق سراح الأسرى اللبنانيين ومساهمة الدول المانحة في إعادة الإعمار ليصار إلى انجاز الورقة بشكل كامل".
ورداً على سؤال شرح الرئيس عون علاقة لبنان مع
سوريا
في هذه المرحلة، لافتاً إلى "التنسيق القائم بين البلدين في المجال الأمني وإلى ضرورة المحافظة على الاستقرار على الحدود المشتركة بينهما".
وضم الوفد المرافق للسيناتور النائب Jason Smith والنائب Jimmy Panetta والسادة: Joe Deffer, Kindel Dayhnil وDylan Tchandler إضافة إلى القائم بأعمال السفارة الأميركية في
بيروت
السيد Keith Hanigan.
كما حضر اللقاء سفيرة لبنان المعينة في
الولايات المتحدة
السيدة ندى حمادة معوض.
لجنة مراقبة هيئات الضمان
واستقبل الرئيس عون رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان السيد نديم الحداد وعضوي اللجنة السيدين يحيى طبولة وجاد جابر، وذلك لمناسبة تعيينهم مؤخراً في اللجنة، وأطلعوا رئيس الجمهورية على المهام الموكلة إليهم وعلى العناوين العريضة لعملهم في المرحلة المقبلة لا سيما لجهة استكمال الاصلاحات الضرورية وضبط التجاوزات التي يمكن أن تحصل.
وهنأ الرئيس عون الرئيس والعضوين على تعيينهم، مشيراً إلى ان مسؤوليتهم كبيرة في مراقبة الهيئات الضامنة والمحافظة على حقوق المواطنين، ومنع الفساد "على أن تضعوا نصب أعينكم المصلحة العامة التي يجب أن تبقى فوق كل اعتبار". وأكد الرئيس عون على "ضرورة معالجة المشاكل التي تواجه قطاع شركات الضمان بالتعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية".
