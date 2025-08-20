عن الجيش.. ماذا قال عون أمام مسؤول أميركيّ؟

أبلغ رئيس الجمهورية ، السيناتور الأميركي ماكوين مولن، عضو لجنة القوات المسلحة في الأميركي وأعضاء الوفد المرافق خلال استقباله لهم، بعد ظهر اليوم، في ، ان " بحاجة إلى دعم كي يتمكن من القيام بواجبه الوطني عموماً، والانتشار في الجنوب حتى الحدود المعترف بها دولياً والتي يرفض رفضاً مطلقاً اقتطاع أي جزء منها، لأن السيادة يجب أن تكون كاملة غير منتقصة".

ولفت إلى أن "الدعم المطلوب للجيش يتركز على المعدات والتجهيزات إضافة إلى الدعم المالي لأن الامكانات المالية للدولة اللبنانية تراجعت في السنوات الأخيرة بسبب تدهور الوضع الاقتصادي، إلا أن هذا التراجع لم يمنع الجيش من القيام بمهامه على مختلف الأراضي اللبنانية لا سيما حماية الحدود ومكافحة التهريب ومواجهة الارهاب وبسط سلطة الدولة، والسعي قائم لزيادة عديد الجيش في المنطقة الجنوبية ليصل إلى عشرة آلاف".



وشدد على "تمسك لبنان بانسحاب القوات الاسرائيلية من الأماكن التي لا تزال تحتلها ليتمكن الجيش من استكمال انتشاره". وعرض للوفد ما قامت به الحكومة من "إصلاحات اقتصادية ومالية".





ورداً على سؤال حول الورقة التي قدمها الموفد الأميركي السفير توماس باراك والملاحظات التي وضعها الجانب اللبناني، شدد الرئيس عون على "ضرورة العمل لتحقيق الانسحاب الاسرائيلي من النقاط الخمس المحتلة ووقف العمليات العسكرية واطلاق سراح الأسرى اللبنانيين ومساهمة الدول المانحة في إعادة الإعمار ليصار إلى انجاز الورقة بشكل كامل".





ورداً على سؤال شرح الرئيس عون علاقة لبنان مع في هذه المرحلة، لافتاً إلى "التنسيق القائم بين البلدين في المجال الأمني وإلى ضرورة المحافظة على الاستقرار على الحدود المشتركة بينهما".





وضم الوفد المرافق للسيناتور النائب Jason Smith والنائب Jimmy Panetta والسادة: Joe Deffer, Kindel Dayhnil وDylan Tchandler إضافة إلى القائم بأعمال السفارة الأميركية في السيد Keith Hanigan.





كما حضر اللقاء سفيرة لبنان المعينة في السيدة ندى حمادة معوض.