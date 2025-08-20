Advertisement

لبنان

"كاتب سياسي".. موفد من عون يلتقي محمد رعد

Lebanon 24
20-08-2025 | 13:56
Doc-P-1407102-638913206075252732.jpg
Doc-P-1407102-638913206075252732.jpg photos 0
ذكرت معلومات صحفية، اليوم الأربعاء، أنَّ لقاء جمع رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، مع الكاتب السياسي محمد عبيد مُوفداً من رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون.
وأوضحت المعلومات أن اللقاء وُصف بأنه إعادة إحياء لخطوط التواصل بين حارة حريك وبعبدا.
 
