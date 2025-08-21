وزير الاعلام يسلم نداف غدا مسؤولياتها رسميا في "تلفزيون لبنان"

يحضر المحامي إلى مبنى ادارة تلفزيون في يوم الجمعة الساعة ١١ صباحاً ، لإتمام مراسم تعيين الدكتورة اليسار النداف رئيسة لمجلس الإدارة - مديرة عامة للتلفزيون، في حضور والعاملين فيه، وذلك بعدما كان قد عيّن وفق آلية التعيينات الادارية رئيس وأعضاء مجلس إدارة التلفزيون للمرة الأولى منذ العام ١٩٩٩.

