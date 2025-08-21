Advertisement

لبنان

وزير الاعلام يسلم نداف غدا مسؤولياتها رسميا في "تلفزيون لبنان"

21-08-2025 | 03:45
Doc-P-1407284-638913700280382900.jpeg
Doc-P-1407284-638913700280382900.jpeg photos 0
يحضر وزير الإعلام المحامي بول مرقص إلى مبنى ادارة تلفزيون لبنان في تلة الخياط يوم الجمعة الساعة ١١ صباحاً ، لإتمام مراسم تعيين الدكتورة اليسار النداف رئيسة لمجلس الإدارة - مديرة عامة للتلفزيون، في حضور إدارة التلفزيون والعاملين فيه، وذلك بعدما كان مجلس الوزراء قد عيّن وفق آلية التعيينات الادارية رئيس وأعضاء مجلس إدارة التلفزيون للمرة الأولى منذ العام ١٩٩٩.
