قوى الأمن توقف فارًا متورطًا بسرقة سيارات ودراجات

أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي ـ العامّة في بلاغ، أنّه "‏في إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة جميع أنواع الجرائم، وتوقيف المطلوبين في مختلف المناطق اللبنانيّة، توافرت معلومات لدى مفرزة القضائية في وحدة الشرطة القضائيّة عن وجود أحد المطلوبين في بلدة دورس- بعلبك.بنتيجة المتابعة، تبيّن أنه يُدعى أ. ع. (مواليد عام 1985، لبناني) وهو مطلوب بموجب بلاغ بحث وتحرٍّ ‏بجرم بيع دراجات آليّة مسروقة، وبموجب بلاغ بحث وتحرٍّ بجرم سرقة سيارات، ومطلوب للجيش اللبناني بجرم فرار. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، تم تحديد مكان ‏وجوده بالقرب من أحد المحال في البلدة المذكورة أعلاه، وتوقيفه بكمين مُحكم".ختم البلاغ:" أُجري المقتضى القانوني بحقه بناءً على إشارة المختص".