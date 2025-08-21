Advertisement

لبنان

قوى الأمن توقف فارًا متورطًا بسرقة سيارات ودراجات

Lebanon 24
21-08-2025 | 07:23
Doc-P-1407375-638913832359581721.jpg
Doc-P-1407375-638913832359581721.jpg photos 0
أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامّة في بلاغ، أنّه "‏في إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة جميع أنواع الجرائم، وتوقيف المطلوبين في مختلف المناطق اللبنانيّة، توافرت معلومات لدى مفرزة بعلبك القضائية في وحدة الشرطة القضائيّة عن وجود أحد المطلوبين في بلدة دورس- بعلبك.
بنتيجة المتابعة، تبيّن أنه يُدعى أ. ع. (مواليد عام 1985، لبناني) وهو مطلوب بموجب بلاغ بحث وتحرٍّ ‏بجرم بيع دراجات آليّة مسروقة، وبموجب بلاغ بحث وتحرٍّ بجرم سرقة سيارات، ومطلوب للجيش اللبناني بجرم فرار. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، تم تحديد مكان ‏وجوده بالقرب من أحد المحال في البلدة المذكورة أعلاه، وتوقيفه بكمين مُحكم".

ختم البلاغ:" أُجري المقتضى القانوني بحقه بناءً على إشارة القضاء المختص".
فيديو
