Advertisement

لبنان

ترقبوها هذا الأحد.. انتخابات مجلس نيابي شبابي خارج القيد الطائفي!

زينة كرم - Zeina Karam

|
Lebanon 24
21-08-2025 | 09:02
A-
A+
Doc-P-1407405-638913891278894722.jpg
Doc-P-1407405-638913891278894722.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 
"انتخابات خارج القيد الطائفي"، بضع كلمات كافية لبثّ الأمل في نفوس اللبنانيين الذي شبعوا من التفاف الطائفية السياسية حول أعناقهم. مؤسسة أديان اختارت أن تخطو، وللمرة الثانية، خطوة جريئة تحاكي أحلام شباب لبنان، من خلال البرلمان الشبابي النموذجي.
Advertisement

ففي حين تبدو المشاركة السياسية التقليدية بعيدة عن تطلعات جيل الشباب، يبرز نموذج البرلمان الشبابي كمنصة حيوية وواعدة. إنها ليست مجرد لعبة أدوار، بل هي عملية تعليمية وديمقراطية حقيقية تهدف إلى بناء جيل جديد من القادة والمواطنين الفاعلين.

الهدف من هذه التجربة يتجاوز مجرد تدريب الشباب على آليات العمل البرلماني. فهي مساحة آمنة ومُلهِمة حيث يمكن للشباب التعبير عن آرائهم بحرية ومناقشة القضايا التي تهمّهم بعيدًا عن الضغوطات السياسية التقليدية.

بدورها، عملت "أديان" ولا تزال على تدريب المرشحين على المهارات اللازمة لإطلاق حملاتهم الانتخابية، وكتابة برامجهم الانتخابية، من بناء التحالفات وتشكيل اللوائح، إلى استراتيجيات الإقناع وخوض المعارك الانتخابية.

وبعد توقف قسري لأنشطة المشروع جراء الاعتداءات الإسرائيلية، نظمت في الأسابيع الماضية خمس حلقات مناظرات علنية بين مرشحين ومرشحات من مختلف المحافظات اللبنانية، أتيحت لهم خلالها الفرصة لإطلاق برامجهم الانتخابية أمام الناخبين والناخبات.

وهذه التجربة الإنتخابية الشبابية التي تخوضها "أديان" للمرة الثانية بدعم من المملكة الهولندية، انطلقت بقبول ترشيح أكثر من 200 مرشحًا ومرشحة على أساس قانون انتخابي خارج القيد الطائفي، في انتخابات ستجري يوم الأحد 24 آب  بمشاركة أكثر من 50 ألف ناخب وناخبة في كل أنحاء لبنان.

وسبق للناخبين أن سجلوا على المنصة الانتخابية الرقمية، وبمراقبة من قبل جمعية "LADE" رقميًا وحضورًا في مراكز دامجة مجهزة للوصول سهّل من قبل ذوي الإعاقة.

ثم، كما في الدورة الأولى السابقة للمجلس الأول، سيصار إلى انتخاب رئيس ولجان نيابية، ثم مناقشة مسودات قوانين تعكس اهتمامات الشباب اللبناني وحاجاتهم، في أجواء حرة وديمقراطية، لتكون الخطوة التالية نقل النواب الشباب هذه المسودات بعد إقرارها إلى نواب البرلمان اللبناني ليتبنوها ويطرحوها في سبيل إقرارها وتطبيقها.

ليس البرلمان الشبابي النموذجي في لبنان مجرد نشاط عابر، بل هو استثمار استراتيجي في المستقبل. فهذا الجيل، الذي تعلّم قيمة الديمقراطية والمشاركة الفعّالة، سيكون قادرًا على بناء لبنان أفضل، بعيدًا عن الانقسامات، وقريبًا من تطلعاته وطموحاته.
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
عون: الانتخابات البلدية أجريت بمناخ من الشفافية ونؤكد ان الانتخابات النيابية ستجري في موعدها المحدد مع حفظ حق اللبنانيين خارج وطنهم بالإقتراع
lebanon 24
21/08/2025 21:58:16 Lebanon 24 Lebanon 24
جلسة نيابية قريبة للإصلاح المصرفي وهيئة مكتب المجلس تجتمع اليوم
lebanon 24
21/08/2025 21:58:16 Lebanon 24 Lebanon 24
استئناف جلسة مساءلة الحكومة في المجلس النيابي
lebanon 24
21/08/2025 21:58:16 Lebanon 24 Lebanon 24
تأخر حكومي بشأن تعديلات قانون الانتخاب ومراوحة نيابية اليوم
lebanon 24
21/08/2025 21:58:16 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

زينة كرم - Zeina Karam

أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:49 | 2025-08-21
14:11 | 2025-08-21
14:10 | 2025-08-21
14:04 | 2025-08-21
14:00 | 2025-08-21
14:00 | 2025-08-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24