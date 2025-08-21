عصابة "فاليه باركينغ" في لبنان.. هذا ما كانت تفعله

Advertisement

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي – العامّة البلاغ التّالي:"في إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به لملاحقة وتوقيف مرتكبي جميع أنواع الجرائم في مختلف المناطق ، توافرت معلومات لعناصر فصيلة عيون السيمان في وحدة بتاريخ 17-08-2025 حول قيام عمال يعملون بصفة راكني سيارات (“Valet Parking”) لدى أحد المطاعم بسرقة أموال من السيارات التي يقومون بركنها.نتيجة الاستقصاءات والتحريات التي أجراها عناصر الفصيلة، تم تحديد هويات الفاعلين وتوقيفهم، وهم:أ. ع. (مواليد 1975، لبناني)ع. ع. (مواليد 2005، لبناني)م. ع. (مواليد 2002، لبناني) مطلوب بجرم محاولة قتلوخلال التحقيق معهم، اعترف الثاني بارتكابه عملية السرقة.أُجري المقتضى القانوني بحقهما، وترك (أ. ع.) لقاء سند إقامة، بناءً على إشارة المختص".