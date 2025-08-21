Advertisement

لبنان

عصابة "فاليه باركينغ" في لبنان.. هذا ما كانت تفعله

Lebanon 24
21-08-2025 | 09:55
A-
A+
Doc-P-1407422-638913922938298375.png
Doc-P-1407422-638913922938298375.png photos 0
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي – شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:
"في إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به قوى الأمن الداخلي لملاحقة وتوقيف مرتكبي جميع أنواع الجرائم في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معلومات لعناصر فصيلة عيون السيمان في وحدة الدرك الإقليمي بتاريخ 17-08-2025 حول قيام عمال يعملون بصفة راكني سيارات (“Valet Parking”) لدى أحد المطاعم بسرقة أموال من السيارات التي يقومون بركنها.

نتيجة الاستقصاءات والتحريات التي أجراها عناصر الفصيلة، تم تحديد هويات الفاعلين وتوقيفهم، وهم:

أ. ع. (مواليد 1975، لبناني)
ع. ع. (مواليد 2005، لبناني)
م. ع. (مواليد 2002، لبناني) مطلوب بجرم محاولة قتل
وخلال التحقيق معهم، اعترف الثاني بارتكابه عملية السرقة.

أُجري المقتضى القانوني بحقهما، وترك (أ. ع.) لقاء سند إقامة، بناءً على إشارة القضاء المختص".
