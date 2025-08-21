وزير الداخلية عرض مع رابطة قدامى القوى المساحة لأوضاع المتقاعدين

Advertisement

استقبل والبلديات أحمد ، في مكتبه اليوم، النائب أمين شري، وتم البحث في عدد من الإنمائية والخدماتية.ثم التقى النائب جهاد الصمد، وتم عرض آخر المستجدات على الساحة الداخلية وشؤون إنمائية ومناطقية.كما استقبل وزير الداخلية سفير الشعبية في شن شواندونغ، في زيارة تعارف، وكانت مناسبة للبحث في سبل تعزيز التعاون بين الجانبين.وكذلك، التقى وفدا من رابطة قدامى القوى المسلحة برئاسة العميد الركن ، وتم التداول في أوضاع المتقاعدين وسبل دعمهم.كما استقبل رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس، يرافقه ممثل موزعي المحروقات فادي ، وتم عرض التحديات التي يواجهها قطاع النقل والشاحنات والصهاريج.