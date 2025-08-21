Advertisement

لبنان

وزير الداخلية عرض مع رابطة قدامى القوى المساحة لأوضاع المتقاعدين

Lebanon 24
21-08-2025 | 10:47
 استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في مكتبه اليوم، النائب أمين شري، وتم البحث في عدد من القضايا الإنمائية والخدماتية.
ثم التقى النائب جهاد الصمد، وتم عرض آخر المستجدات على الساحة الداخلية وشؤون إنمائية ومناطقية.

كما استقبل وزير الداخلية سفير جمهورية الصين الشعبية في لبنان شن شواندونغ، في زيارة تعارف، وكانت مناسبة للبحث في سبل تعزيز التعاون الثنائي بين الجانبين.

وكذلك، التقى وفدا من رابطة قدامى القوى المسلحة اللبنانية برئاسة العميد الركن شامل روكز، وتم التداول في أوضاع المتقاعدين وسبل دعمهم.

كما استقبل رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس، يرافقه ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا، وتم عرض التحديات التي يواجهها قطاع النقل والشاحنات والصهاريج.

