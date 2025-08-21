Advertisement

لبنان

خلال لقاءهم الأخير… هذا ما تفاهم عليه قائد الجيش ووفيق صفا

Lebanon 24
21-08-2025 | 13:16
كشفت معلومات صحافية، مساء اليوم عن تفاهم حصل خلال اللقاء الأخير بين مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا وقائد الجيش رودولف هيكل على كثير من الاشكاليات المطروحة حول حصر السلاح.
وبحسب المعلومات إن الجيش ليس بوارد الاشتباك مع حزب الله والحزب يرفض أي مواجهة مع الجيش.
 
